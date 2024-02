Schrobenhausen

vor 39 Min.

Pfarrer Menzinger wechselt von Maria Beinberg nach Maria Vesperbild

Pfarrer Michael Menzinger (l.), hier im Pfarrsaal mit Alois Rauscher, verlässt den Kreis Neuburg-Schrobenhausen und übernimmt die Wallfahrtsdirektion in Maria Vesperbild.

Plus Pfarrer Michael Menzinger ist seit 1. Februar neuer Wallfahrtsdirektor. Auf Maria Beinberg gibt es wieder Pilger, Hochzeiten und Taufen.

Von Winfried Rein

Die weithin sichtbare Wallfahrtskirche Maria Beinberg ist mustergültig saniert worden, die Pilger kommen wieder in Scharen. Doch jetzt sagt Pfarrer Michael Menzinger (50) Ade. Seit 1. Februar ist er neuer Direktor der Wallfahrtsstätte Maria Vesperbild südlich von Augsburg.

Möglicherweise war es die glänzende Einweihungsfeier im September, die Bischof Bertram Meier neben dem Gemeinschaftswerk beeindruckt hatte. Jedenfalls rief er vor Weihnachten Pfarrer Menzinger an und offerierte ihm die Stelle in Maria Vesperbild. Der Pfarrer überlegte kurz und sagte zu. Leicht ist ihm der Weggang aus der Gemeinschaft Aresing-Weilach, Kreis Neuburg-Schrobenhausen, nicht gefallen, weil in zehn Dienstjahren mit den vielen Kontakten eine gewisse Verwurzelung entstanden war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen