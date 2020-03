Basketball beim TSV Neuburg: „Unsere Jugendarbeit trägt erste Früchte“

Plus Abteilungsleiter Joey Borkenstein spricht über die abgelaufene Saison des TSV Neuburg, das Problem mit Vereinen in der Umgebung und über die Förderung des Nachwuchses.

Herr Borkenstein, die Basketball-Saison wurde wegen des Coronavirus abgebrochen. Lassen Sie uns über die aktuelle Situation beim TSV Neuburg sprechen. Wie zufrieden sind Sie mit der Saison im Seniorenbereich?

Borkenstein: Da gibt es Unterschiede. Mit der Damenmannschaft bin ich relativ zufrieden. Das Team hat sich in der Bezirksoberliga etabliert und es erneut geschafft, sich in dieser Klasse zu halten. Der Kader ist groß und von der Altersstruktur gemischt. Schülerinnen spielen etwa bereits mit 16 Jahren bei den Erwachsenen mit. Das ist gerade deshalb nicht einfach, weil es aus beruflichen Gründen oder wegen eines aufgenommen Studiums durchaus eine Fluktuation im Kader gibt. Außerdem haben wir mit Ben Wipfler einen engagierten Trainer für die Mannschaft gefunden.

Wie sieht es bei den Herren aus, die in der tiefsten Liga, der Bezirksklasse, den letzten Platz belegten?

Borkenstein: Dort ist die Herausforderung weitaus größer. Zum einen haben wir keinen Trainer gefunden. Die Suche danach hat oberste Priorität. Daher betreue derzeit ich die Mannschaft, will aus zeitlichen Gründen aber aufhören. Das große Problem ist die Fluktuation in unserem Kader, der durch nahe liegende Vereine gefördert wird. Ich will gar nicht sagen, dass diese Klubs unsere Spieler abwerben. Aber Vereine wie Schrobenhausen oder der MTV Ingolstadt bieten allein deshalb eine Attraktivität für unsere Spieler, weil sie Mannschaften in höheren Ligen stellen. Das ist nicht neu und das wird es auch immer so geben. Allerdings vermisse ich die Kommunikation unter den Vereinen, es muss mehr miteinander gesprochen werden. Wenn ein Spieler Talent hat, versucht man ihn zu unterstützen, aber in gegenseitigem Einvernehmen. Manchmal fehlt einem jungen Spieler der Überblick, welche Auswirkungen ein Wechsel für seine persönliche Entwicklung und den Verein hat.

Kommen wir zum Jugendbereich...

Borkenstein: Die Nachwuchsarbeit ist generell eine feste Größe in unserer Abteilung. Seit ich Abteilungsleiter bin, legen wir viel Wert auf die Jugend. Das ist leider zuvor vernachlässigt worden. Die Nachwirkungen bekommen wir jetzt zu spüren.

Etwa in der U18, der nur sechs Spieler angehören und der Kader damit sehr klein ist?

Borkenstein: Die U18 ist personell in der Tat schwach besetzt. Die U16 ist immerhin etwas breiter aufgestellt. In diesen Altersklassen ist eine Lücke entstanden. Im Mädchenbereich haben wir von der U14 bis zur U18 gar keine Mannschaften. Spielerinnen kommen dann in den männlichen Teams zum Einsatz.

Dafür sieht es bei der U12 besser aus...

Borkenstein: Je weiter wir uns vom Alter nach unten bewegen, desto mehr trägt unsere Jugendarbeit erste Früchte. In der U14, vor allem aber in der U12. Dort haben wir 30 Kinder und platzen aus allen Nähten. Das geht so weit, dass wir beinahe ein Trainingsproblem haben und mehr Trainer benötigen würden. Uns ist es etwa gelungen, eine weibliche U12 aufzustellen, was in der Region selten ist. Ich hoffe, dass die Kinder dabei bleiben und wir sie in die höheren Jahrgänge übernehmen können. Es braucht einfach Jahre, um etwas aufzubauen. Das Versäumte lässt sich leider nicht in kurzer Zeit aufholen.

Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, um die Jugendarbeit wieder voranzubringen?

Borkenstein: Wir haben die Zusammenarbeit mit den Schulen verstärkt. Wir versuchen, Kinder frühzeitig anzusprechen und beginnen damit in der Grundschule. Ist man später dran, haben sie sich bereits für andere Sportarten entschieden. Wir haben viel Werbung gemacht und Turniere ausgerichtet. Etwa Sichtungsturniere im Sommer oder einen Girls Day.

Ist es grundsätzlich ein Problem des Basketballs, dass es im ländlichen Raum kaum Vereine gibt?

Borkenstein: Die Situation ist natürlich nicht so gut wie im Fußball, wo es in jeder Ortschaft einen Verein und Bolzplätze gibt. Dennoch sehe ich allgemein gute Ansätze und Möglichkeiten. Jeder, der Basketball spielen will, findet einen Verein, in den er eintreten kann. Ich komme aus Herzogenaurach, das nicht größer als Neuburg ist. Dort hatten wir Teams in der Regionalliga, die Damen spielten in der 2. Liga. Auch Nördlingen ist seit Jahren eine Basketball-Hochburg. Der Erfolg einer Sportart hängt also vom Engagement einzelner ab.





Joey Borkenstein





Grundsätzlich spielen viele Kids auf Hartplätzen Basketball. Wie kann es gelingen, diese Kinder abzuholen?

Borkenstein: Aus diesem Grund haben wir die Stadtmeisterschaft aufgelöst und stattdessen in Neuburg ein Streetball-Turnier etabliert, das wir heuer bereits zum sechsten Mal durchführen. Damit werden Jugendliche aus verschiedenen Altersbereichen besser angesprochen.

Zum Abschluss: Sehen Sie eine rosige Zukunft für den Basketball in Neuburg?

Borkenstein: Es ist in jedem Fall spannend. Neuburg wird zwar nie eine Basketball-Stadt werden. Aber ich sehe uns auf einem guten Weg. Wenn wir es schaffen, die Fluktuation aufzufangen, sehe ich durchaus positiv in die Zukunft.