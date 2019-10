21:50 Uhr

Die Mannschaft der Stunde jubelt erneut

Der FC Ehekirchen gewinnt auch in Kempten und verbessert sich auf den zehnten Platz. Warum der Sieg glücklich ist.

Mit einem 1:0-Auswärtssieg hat der FC Ehekirchen die Erfolgsserie des FC Kempten von zuvor sechs Spielen ohne Niederlage beendet. Der Aufsteiger selbst bleibt die Mannschaft der Stunde in der Landesliga Südwest. Fanden sich die Hildmann-Schützlinge nach sieben Spieltagen sieglos am Tabellenende wieder, belegen sie nun nach drei Siegen hintereinander mit 24 Punkten den zehnten Tabellenplatz. In den vergangenen zehn Spielen holte Ehekirchen 22 von 30 möglichen Zählern.

Beide Mannschaften gingen selbstbewusst in die Partie, sodass sich von Beginn an ein temporeiches Spiel entwickelte. Trotz personeller Probleme hatten die Hausherren mehr vom Spiel, waren allerdings im Abschluss zu ungenau oder der letzte Pass kam nicht an. So blieben Torchancen Mangelware. Mitte der ersten Halbzeit landete der Ball nach einem langen Einwurf zwar im Kasten der Gäste, der Treffer wurde jedoch wegen eines vorangegangenen Foulspiels nicht gezählt. Auch aus den zahlreichen Eckbällen konnte der FC Kempten kein Kapital schlagen.

Dies sollte sich mit dem Pausenpfiff rächen, als Christoph Hollinger die Gäste mit 1:0 in Führung brachte (45.). Nach einer verunglückten Kopfballabwehr einer langen Flanke landete der Ball direkt im Lauf von Hollinger, der alleine vor dem Kasten FCK-Torhüter Elias Bodenmüller keine Chance ließ.

Nach dem Seitenwechsel drängte der FCK auf den Ausgleich. Etem Sahin versuchte es aus der Distanz, sein Ball ging jedoch knapp drüber. Letztlich fehlten trotz klarer Überlegenheit in der Offensive die Durchschlagskraft und ein Torjäger in Reihen der Allgäuer. Erst in der Schlussphase kamen die Gäste durch Konter nochmals zu Tormöglichkeiten, welche sie jedoch ebenfalls nicht verwerten konnten.

Somit blieb es beim etwas glücklichen Sieg des FC Ehekirchen, der damit die Vorrunde mit einem weiteren Erfolgserlebnis beendet hat. In den kommenden Wochen kann der Aufsteiger beweisen, was er im Lauf der Saison dazugelernt hat. Schließlich kommt es zu den Rückspielen gegen die Gegner, die zu Beginn der Spielzeit noch eine Nummer zu groß waren. Den Anfang macht am kommenden Samstag (14 Uhr) das Spiel beim FC Memmingen II, gegen den der FC Ehekirchen am ersten Spieltag mit 0:2 verloren hatte. (sba/nr)

FC Ehekirchen Lenk – Labus, Ledl, Schmaus (28. Hasenbichler), Ch. Hollinger, Wenger (79. S. Rutkowski), M. Rutkowski (75. Schmidt), Jahner, Schröttle, Schaller, Mayr.

Themen folgen