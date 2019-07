vor 39 Min.

Emotionen, Tore, Platzverweise

Das Derby zwischen dem FC Ehekirchen und VfR Neuburg hält, was es verspricht. Über 700 Zuschauer sehen ein 2:2-Unentschieden, bei dem vor allem der Doppeltorschütze überragt

Von Dirk Sing

Mit Spitzenspielen oder Lokalderbys ist das so eine Sache. Oftmals können sie das, was sie im Vorfeld versprechen, nicht annähernd halten. Heraus kommt dann ein müder Kick und emotionsloser Kick, der eher einem Test- als vielmehr einem Punktspiel ähnelt.

Nun gut, auch im mit viel Spannung erwarteten Landesliga-Derby zwischen dem Aufsteiger FC Ehekirchen und VfR Neuburg trennten sich die beiden Teams mit einem 2:2-Unentschieden schiedlich friedlich die Punkte. Allerdings: Bei einem Freundschaftskick dürften sich die über 700 Zuschauer in der Elektro-Schmaus-Arena am Samstagabend wahrlich nicht gefühlt haben. Dafür wurde ihnen nahezu von allen Seiten schlichtweg zu viel geboten. Insgesamt elf gelbe Karten, zwei Platzverweise für die Hausherren (jeweils Gelb-Rot), vier Treffer und eine in der Schlussphase eben personell arg dezimiere, dafür aber um so aufopferungsvoll kämpfende Heimmannschaft waren nur einige schlagkräftige Argumente, warum das Eintrittsgeld bei diesem Aufeinandertreffen bestens angelegt war.

Bereits vor der Partie hatte VfR-Trainer Christian Krzyzanowski in Sachen Startformation für eine – zumindest kleine – Überraschung gesorgt: Fabian Scharbatke, der den FCE in der vergangenen Spielzeit mit seinen 31 Treffern in die Landesliga geschossen hatte und dann zurück zum VfR Neuburg gewechselt war, durfte an seiner ehemaligen Wirkungsstätte zum ersten Mal von Anfang an ran. „Zum einen hat Fabi gut trainiert, zum anderen Niko Schröttle in der ’Englischen Woche’ in den ersten beiden Partien fast durchgespielt. Daher wollten wir für etwas frischen Wind sorgen“, erklärte Krzyzanowski seine Entscheidung. Dass er dabei auf die richtige Karte gesetzt hatte, sollte sich bereits nach sieben Minuten zeigen: Einen eigentlich schon verloren geglaubten Ball eroberte sich Scharbatke gegen den zu zögerlich agierenden Max Jahner zurück und sah am „langen Pfosten“ den freistehenden Rainer Meisinger stehen – der Rest war Formsache (8.)!

Die Einheimischen brauchten etwas Zeit, um sich von diesem frühen Schock zu erholen. In der Folge kontrollierten die Lilaweißen zwar das Geschehen. Erneut gefährlich wurde es vor dem Kasten von FCE-Keeper Simon Lenk allerdings nicht. Erstmals nahm die Hildmann-Truppe dann in der 20. Minute auch offensiv an diesem Derby teil – und wie! Nach einem tollen Zuspiel von Nico Ledl tauchte Florian Wenger plötzlich frei vor Neuburgs Schlussmann Dominik Jozinovic auf, der gerade noch klären konnte. Auch bei der anschließenden Ecke brannte es auf einmal lichterloh vor Jozinovic. Dieser hatte Glück, dass ein Kopfball des überragenden Simon Schmaus nur an die Oberkante der Querlatte ging (21.).

Dass der Landesliga-Aufsteiger schließlich im zweiten Durchgang die Begegnung komplett drehte, hatte freilich zwei entscheidende Gründe: Der eine hieß eben Simon Schmaus, der andere Michael Panknin! Wie wichtig der letztjährige Spielercoach der Ehekirchener, der mittlerweile als Co-Trainer beim Regionalligisten VfB Eichstätt arbeitet, auch nach wie vor als „Leader“ auf dem Platz ist, wurde speziell in der zweiten Halbzeit deutlich. Mit seiner grandiosen Übersicht und spielerischen Klasse schwang er sich (wie gewohnt) zum Denker und Lenker des FCE auf und agierte nahezu fehlerlos. Vorne hingegen bewies die Ehekirchener „Lebensversicherung“ Simon Schmaus ihre überragenden Vollstrecker-Qualitäten. Hatte der 30-Jährige beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (51.) noch etwas Glück, dass ein eher harmloser, aber abgefälschter Schuss im „kurzen Eck“ einschlug, war sein 2:1-Führungstor schon alleine das Eintrittsgeld wert. Nach einem Ballgewinn von Florian Wenger an der Seitenlinie schlug dieser das Spielgerät nach innen. Dort war Schmaus goldrichtig eingelaufen und gewann das entscheidende Kopfball-Duell gegen VfR-Innenverteidiger Maxi Eberwein (60.).

Der FC Ehekirchen würde doch nicht etwa? Nein, denn im weiteren Verlauf blieb es beziehungsweise wurde es sogar noch kurioser und „farbiger“. Hatte Schiedsrichter Nicolas Dolderer bereits zu diesem Zeitpunkt – vor allem durch die neue Regelauslegung – kräftig Karten verteilt, erwischte es in der 68. Minute Julian Mayr mit Gelb-Rot! Dumm nur, dass Mayr den mittlerweile eingewechselten Niko Schröttle vor dem FCE-Strafraum gar nicht gefoult hatte, sondern sein Teamkollege Christoph Appel. Alles Protestieren half nichts – Mayr musste runter! Doch damit nicht genug: VfR-Kapitän Sebastian Habermeyer versenkte den (berechtigten) Freistoß zum 2:2-Ausgleich (70.).

Wie würden nun die Gastgeber reagieren? Antwort: Sie holten sich in Form von Matthias Rutkowski nu vier Zeigerumdrehungen später die nächste gelb-rote Karte ab! Nach einem Handspiel Rutkowskis im Mittelfeld hatte der Referee gepfiffen, während der Offensiv-Akteur – bereits mit „Gelb“ verwarnt – den Ball direkt im Anschluss an einen Mitspieler weiterleiten wollte. „Nach der neuen Regelauslegung ist das dann eben Gelb-Rot“, meinte Schmaus. Aber auch in doppelter Überzahl schaffte es das Krzyzanowski-Team in der Schluss-Viertelstunde nicht, das tapfer kämpfende FCE-Abwehrbollwerk nochmals zu knacken.

FC Ehekirchen: Lenk, Appel, Ledl, Panknin, Schmaus, F. Wenger (77. Schmidt), M. Rutkowski, Jahner, S. Rutkowski, S, Schröttle, Mayr.

VfR Neuburg: Jozinovic, R. Schröder, Klink, Eberwein, Stegmeir, Riedelsheimer (66. Golling), Scharbatke (61. N. Schröttle), Meisinger, Friedl, Habermeyer, D. Schröder.

Tore: 0:1 Meisinger (8.), 1:1, 2:1 Schmaus (51./60.), 2:2 Habermeyer (70.). – Gelb-Rot: Mayr (68.), M. Rutkowski (74./beide Ehekirchen). – Schiedsrichter: Nicolas Dolderer. – Zuschauer: 700.





STIMMEN ZUM DERBY

Gerhard Hildmann (Trainer FC Ehekirchen): „Aufgrund der Platzverweise war es für uns natürlich ein gefühlter Sieg. Dennoch kann ich absolut nicht nachvollziehen, warum wir im bisherigen Saisonverlauf immer dezimiert werden. Der Gegner spielt genauso Fußball wie wir. Es ist keine einzige hässliche Situation in unserem Spiel – aber wir fliegen wie schon in Sonthofen vom Platz! Meine Jungs haben heute wirklich alles rausgehaut und eine tolle Leistung abgeliefert. Auch wenn ich mit dem Punkt zufrieden bin, müssen wir uns jetzt endlich auch einmal für unseren Aufwand und unsere Leistung belohnen. Mit diesen Unentschieden kommst du in dieser Liga nicht wirklich weiter.“

Christian Krzyzanowski (Trainer VfR Neuburg): „Wenn man am Ende rund 20 Minuten zwei Akteure mehr auf dem Platz hat, sind das aus unserer Sicht zwei vergebene Punkte. Ehekirchen ist in dieser Phase gut gestanden und hat es uns dementsprechend schwer gemacht. Es gab vom Trainerteam immer wieder die klare Ansage, über die Außenpositionen zu spielen. Stattdessen haben wir es immer wieder über die Mitte versucht. Insgesamt betrachtet hat uns wieder einmal die Durchschlagskraft beziehungsweise der letzte Pass ins Zentrum gefehlt. Unter dem Strich war es ein gerechtes Remis.“

Simon Schmaus (Doppeltorschütze FC Ehekirchen): „Einerseits fühlt sich dieses Remis wie ein gefühlter Sieg an. Wenn man aber mit 2:1 führt, weiter am Drücker ist und dann zwei Platzverweise bekommt, ist es schon schade, dass am Ende nicht mehr herausgesprungen ist. Bei meinem ersten Tor habe ich eigentlich zu schwach geschossen, aber irgendwie war er dann drin. Der zweite Treffer war dagegen mega, wobei Florian Wenger sich zuvor den Ball super erkämpft und dann eine erstklassige Flanke geschlagen hat. Die beiden Unentschieden gegen Sonthofen und jetzt den VfR sind sicher in Ordnung, zumal auch unsere Leistungen gepasst haben. Aber es hätte schon der eine oder andere Zähler mehr herausspringen dürfen.“

Sebastian Habermeyer (Kapitän VfR Neuburg): „Ehekirchen war sehr effizient und hat aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Nach den Platzverweisen waren wir nicht in der Lage, uns im letzten Drittel klare Chancen zu erspielen. Daran müssen wir in den nächsten Einheiten sicherlich arbeiten.“

