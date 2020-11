vor 34 Min.

Endspurt vor dem Lockdown

Die Leichathleten des TSV Neuburg haben einige Wettkämpfe absolviert. Wie sie dabei abgeschnitten haben

Von Anton Lautner

Wahrscheinlich waren die Wettkämpfe in Augsburg, Pfaffenhofen und Aschheim die letzten in diesem Jahr. Dennoch legten sich die Leichtathleten des TSV Neuburg nochmals mit Erfolg ins Zeug.

Liah-Soline Gerich stellte sich bei der oberbayerischen Meisterschaft im Blockwettkampf Sprint/Sprung und konnte dabei in Aschheim die Silbermedaille gewinnen. Sie musste einen Fünfkampf mit 75 Meter Sprint (in 11,13 Sekunden), 60 Meter Hürden (10,71 Sekunden), Weitsprung (4,01 Meter), Hochsprung (1,39 Meter) und Speerwurf 22,59 Meter) bewältigen. Bei den eher für sie ungewöhnlichen Disziplinen erzielte das Lauftalent bei widrigen Bedingungen fünf neue persönliche Bestleistungen. Durch eine starke Leistung in einem starken Feld holte sie mit 2229 Punkten den zweiten Rang und damit den Titel der oberbayerischen Vizemeisterin bei den Schülerinnen W13.

Erfolgreich waren die Läufer auch beim 34. Augsburger Straßenlauf über 21,1 Kilometer unterwegs. Dieser wurde auf dem bekannt ebenen Geläuf über drei Runden im Siebentischwald ausgetragen. Mit fast zehn Minuten Vorsprung gewann Hans-Jürgen van Gemmeren (M65) seine Klasse in 1.39.03 Stunden. Nur knapp hinter ihm lief Anton Lautner (M60) in 1.39.47 Stunden auf den zweiten Rang. Petra Mayr schrammte in einem starken Feld der Frauen in ihrer Klasse W55 an Edelmetall vorbei. Mit 1.50.44 Stunden belegte sie Rang vier.

Beim 21. Pfaffenhofener Stadtlauf erlief sich Anton Lautner (M60) über neun Kilometer ebenfalls Silber in 43.07 Minuten. Der Veranstalter hatte den Wettbewerb umgekrempelt, den Stadtkurs vom Vorjahr in das hügelige Umland verlegt und den Start in Gruppen mit fünf Läufern eingeteilt. So ging der Lauf coronakonform entspannt, dennoch spannend über die Bühne. Henriette Appel (W50) erlief sich in 1.06.19 Stunden den neunten Platz.

Ob es in diesem Jahr noch Wettkämpfe geben wird, steht in den Sternen, die TSV-Athleten haben ihren Plan entsprechend abgehakt. Auch ihren Silvesterlauf musste die Leichtathletikabteilung bekanntlich absagen.

Themen folgen