22:51 Uhr

FC Ehekirchen ist nicht aufzuhalten Lokalsport

Torjäger Fabian Scharbatke steuert drei Tore zum 4:1-Erfolg beim TSV Rain II bei.

Der FC Ehekirchen ist in der Bezirksliga Nord nicht aufzuhalten. Beim TSV Rain II, der bisher zu den Angstgegnern zählte, gewann die Mannschaft von Spielertrainer Michael Panknin mit 4:1.

Die Rainer kamen nicht gut ins Spiel. Bereits in der vier Minute geriet die Elf von Trainer Günther Reichherzer in Rückstand. Fabian Scharbatke brachte seine Farben mit in Führung. Doch Rain steckte nicht so schnell auf. Einen Schuss von Niko Schröttle parierte Torwart Simon Lenk. In der zwölften Minute glichen die Hausherren aus, Matthias Kühling versenkte den Ball im Ehekirchener Tor. Der TSV war nun besser im Spiel und es gab im weiteren Verlauf Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause scheiterte Rains Niko Schröttle erneut an Keeper Lenk.

Die zweite Hälfte begann mäßig, beide Teams taten zu wenig, um in Führung zu gehen. Nach gut einer Stunde erhielten die Gäste nach einem Foul an Christoph Hollinger einen Elfmeter zugesprochen, den wiederum Scharbatke verwandelte. Zwölf Minuten später war jedoch Rains Torhüter Stefan Besel der Gewinner, als Scharbatke es per Kopf versuchte. Frisches Blut durch einige Wechsel brachte nicht den erhofften Schwung ins Rainer Spiel, die Gäste blieben am Drücker und erhöhten wenig später dann doch noch auf 3:1. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld traf Julian Hollinger. Kurz vor Schluss konnte der FC Ehekirchen sogar noch auf 4:1 erhöhen, als erneut Scharbatke nach einem Konter über rechts den Ball per Kopf im Rainer Kasten unterbrachte (89.).

Für den FC Ehekirchen geht es am kommenden Sonntag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den VfL Ecknach weiter. (nr)

TSV Rain II Besel, Böck, Hackenberg, Haid, Kühling (72. Talla), Drabek, Spieler, Göttler (72. Flassak), Schröttle, Hippele (61. Fetsch), Pickhard

FC Ehekirchen Lenk – Jahner (74. Appel), Wenger, Schröttle, S. Rutkowski – M. Rutkowski (60. Kranner), Ledl, Panknin, J. Hollinger (90. Füger), C. Hollinger, Scharbatke

Themen Folgen