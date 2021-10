FC Ehekirchen kommt spät zu Fall

Der FCE führt nach einem Tor von Christoph Hollinger gegen den VfB Durach bis kurz vor Schluss. Doch dann gleichen die Gäste zum 1:1-Endstand aus.

Der FC Ehekirchen hat in der Landesliga Südwest einen Sieg im Kellerduell gegen den VfB Durach knapp verpasst. Zwar führten die Panknin/Schröttle-Schützlinge nach einem Tor von Christoph Hollinger, doch mussten sie in der 86. Minute den Gegentreffer zum 1:1-Endstand hinnehmen.

Zu Beginn merkte man beiden Mannschaften an, dass es um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht. Mitte der ersten Halbzeit kam es zu den ersten offensiven Aktionen im Spiel. Der agile Matthias Rutkowski setzte sich rechts schön durch, seine flache Hereingabe fand Niko Ledl. Dessen Direktabnahme hielt Julian Methfessel, genau wie den Nachschuss von Christoph Hollinger. Ein paar Zeigerumdrehungen später setzte Pascal Schittler einen Freistoß aus 18 Metern an den Pfosten. In der 38. Minute setzte sich wiederum Matthias Rutkowski gegen zwei Gegenspieler im Mittelfeld durch und spielte den Ball zu Christoph Hollinger. Seinen Schuss aus 16 Metern konnte Methfessel parieren. Kurz vor der Halbzeit die erste Chance für Durach. Dominik Portsidis bediente Maximilian Wieder. Dessen Schuss aus sieben Metern hielt Ehekirchens Schlussmann Simon Lenk glänzend.

Fußball: FC Ehekirchen vergibt Chancen

Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst gut für den Gastgeber aus. In der 55. Minute kombinierte die Ehekirchener Mannschaft den Führungstreffer schön heraus. Eine Flanke von Julian Hollinger verlängerte Matthias Rutkowski auf Christoph Hollinger, der den Ball zum 1:0 ins Kreuzeck schlenzte. Ein paar Zeigerumdrehungen später hatte Ehekirchen die große Chance, auf 2:0 zu erhöhen. Einen geblockten Seitfallzieher jagte Julian Hollinger aus kurzer Distanz über die Kiste. Auch Rutkowski hätte erhöhen können. Er zog nach einer Flanke von Astrit Topalaj im Strafraum ab, doch erneut blieb Julian Methfessel Sieger (76.).

Ehekirchen hatte seinen Vorsprung nicht ausbauen können und wurde kurz vor Schluss bestraft. Nach einer Flanke in den Strafraum stolperte Timo Hössl den Ball über die Linie zum 1:1 (86.). Die letzte offensive Aktion hatte der FCE. Einen Freistoß aus 18 Metern schoss Michael Panknin, der erstmals nach seiner Wadenverletzung wieder spielte, knapp am Tor vorbei (89.). Mit dem Unentschieden konnte sich der FC Ehekirchen nicht von den Abstiegsplätzen absetzen und ist nun Tabellen-13. Am kommenden Sonntag (14 Uhr) ist der FC Ehekirchen beim Tabellenletzten SV Cosmos Aystetten, der den Anschluss mit einem 1:0-Sieg beim FV Illertissen II wieder hergestellt hat, zu Gast. (bis)

FC Ehekirchen Lenk – Labus, Ledl, C. Hollinger, Rutkowski, Avdic (46. Panknin), Müller (60. Topalaj),J. Hollinger (70. Seitle), Schröttle, Schaller (75. Pickhard), Schittler.