Trainerduo der TSG Untermaxfeld im Interview

Plus André Ruf und Daniel Eisenhofer trainieren gemeinsam die TSG Untermaxfeld. Sie sprechen über ihre Zusammenarbeit und die Gründe, den Job übernommen zu haben.

Nach dem Rücktritt von Wolfgang Rückel wird Kreisligist TSG Untermaxfeld seit knapp vier Wochen von einem Trainerduo betreut. Die NR hat sich vor dem Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die DJK Langenmosen mit Daniel Eisenhofer (26) und André Ruf (31) unterhalten.