Karlshulder können erneut jubeln

Seitle-Truppe gewinnt beim TSV Baar-Ebenhausen verdient mit 3:2

Der SV Karlshuld bleibt in der Kreisliga Donau/Isar in der Erfolgsspur. Beim TSV Baar-Ebenhausen kamen die Mösler zu einem verdienten 3:2-Sieg.

Karlshuld diktierte von Anfang an das Geschehen. Dennoch begannen die Grünhemden etwas sorglos in der Abwehr. Nach einer Viertelstunde überraschte ein langer Ball Marco Hauschild im Kasten der Mösler und Felix Olbricht überlupfte den verdutzten Keeper zum überraschenden 1:0. In der Folgezeit drängte Karlshuld auf den Ausgleich. Doch weder Philipp Hallmen noch Martin Froncek konnten ihre guten Kopfballchancen nutzen. In der 36. Minute folgte dann die zweite gute Möglichkeit der Ebenhausener, als sich Pascal Sippl gekonnt durch die SVK-Abwehr spielte, jedoch knapp verzog. Besser machte es Hallmen kurz vor der Halbzeit, der mit seinem satten 16-Meter-Schuss den inzwischen längst fälligen Ausgleich markierte. Gleich nach Wiederbeginn hatten die Einheimischen eine große Chance zum erneuten Führungstreffer. Doch Karlshulds Ex-Coach Tommy Wachs köpfte knapp am vorbei.

Die Mösler erhöhten in der Folgezeit den Druck und Froncek markierte in der 62. Minute sehenswert die 2:1-Führung, indem er sich im Strafraum gekonnt behauptete und dem gegnerischen Keeper keine Chance ließ. Auch in der 66. Minute war es Froncek, der einen tollen Doppelpass von Pascal Sladkowski und Philipp Hallmen jedoch nicht veredeln konnte. In der 67. Minute setzte Dominik Berchermeier einen Kopfball knapp über die Latte, ehe der eingewechselte Benny Anikin in der 79. Minute eine schöne Vorarbeit von Hallmen zum 3:1 nutzte. Karlshuld wähnte sich bereits auf der Siegerstraße, als die Ebenhausener durch Christopf Ratberger noch einmal auf 2:3 herankamen. (svk)

