SV Klingsmoos müht sich gegen den SC Ried zum Sieg

Plus Dank eines frühen Doppelpacks ihres Torjägers Alexander Müller kommen die Mösler gegen den SC Ried zu einem 3:2-Erfolg. SC Rohrenfels feiert gegen den BSV Neuburg ein 9:1-Schützenfest.

Einen hart erkämpften 3:2-Erfolg fuhr der SV Klingsmoos im Heimspiel gegen den SC Ried ein. Weniger Mühe hatten dagegen der FC Ehekirchen II (3:0 gegen Wagenhofen) und Aufsteiger SC Rohrenfels (9:1 gegen den BSV Neuburg).