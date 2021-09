SV Karlshuld hat sich stabilisiert

SV Karlshuld empfängt den SV Manching II.

Karlshuld Getreu dem Motto des Songs von Xavier Naidoo „Der Weg wird kein leichter sein“, geht der SV Karlshuld auch am Sonntag um 15 Uhr in die Kreisliga-Partie gegen die Zweitvertretung des SV Manching.

„Es wird schwierig gegen den Tabellenfünften, der in der Kreisliga zu dem Spitzenteams zählt“, sieht sich SVK-Trainer Thomas Schmalzl klar in der Außenseiterrolle. Und ergänzt: „Wir werden aber das Beste daraus machen und alles reinhauen. Ich hoffe, dass die Euphorie bei meiner Mannschaft weiterhin so bleibt wie in den vergangenen Wochen“, sagt der 48-jährige Karlshulder Übungsleiter. Mut macht, dass sein Team in den vergangenen vier Partien nur ein Spiel verlor und aus drei jeweils einen Zähler ergatterte und sich durchaus stabilisiert hat. Zu wenig aber, um vom Tabellenende wegzukommen. Mit einem ersten Dreier aber würden die Mösler den Anschluss auf die Nichtabstiegsplätze nicht aus den Augen verlieren. Die Gäste ließen zuletzt mit einem 1:1-Remis gegen den Meisterschaftsanwärter FC Fathi Ingolstadt aufhorchen und werden alles daran setzen, um an der Spitze weiter mitzumischen. Die personelle Situation ist bei den Grünhemden weiter angespannt. Denn Kapitän Armin Bortenschlager, der angeschlagen ist, und Johannes Ansorge, der drei Wochen wegen einer Verletzung und Schichtbetrieb nicht trainieren konnte, stehen auf der Kippe. Die Reserve des SVK erwartet zum B-Klassenduell um 13 Uhr den SV Lippertshofen II (rolg)