1:2 in Kempten: Fehlstart für den FC Ehekirchen

Der FC Ehekirchen kassiert beim Landesligaauftakt eine 1:2-Niederlage beim FC Kempten. Schlussoffensive wird nicht belohnt.

Der FC Ehekirchen ist mit einer Niederlage in die neue Landesliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Michael Panknin und Simon Schröttle musste sich beim effizient agierenden FC Kempten mit 1:2 geschlagen geben. Nach verschlafener Anfangsphase kam der FCE besser ins Spiel. Doch die Schlussoffensive wurde nicht belohnt.

Ehekirchen setzte in der Startelf mit Muris Avdic und Astrit Topalaj auf zwei Neuzugänge. Max Seitle, David Pickhard, Markus Müller und Sebastian Hackenberg saßen zunächst auf der Bank und kamen später ins Spiel. Kempten gab zunächst den Ton an, die Gäste hatten ihre erste Offensivaktion in der 13. Minute, als eine Hereingabe von Matthias Rutkowski geblockt wurde. FCE-Torhüter Simon Lenk war im Gegenzug erstmals gefordert. Einen vors Tor getretenen Freistoß von Ex-Profi Thomas Ratgeber faustete er aus der Gefahrenzone (14.). Lenk war erneut auf dem Posten, als Philipp Simon frei vor ihm auftauchte (19.). Doch auch die Gäste hätten in Führung gehen können. Kemptens Torhüter ließ den Ball nach einer Flanke von Topalaj nach vorne abprallen. Christoph Hollinger kam in Bedrängnis zum Abschluss, zielte jedoch zu hoch (22.).

FC Ehekirchen geht mit 0:2 in Rückstand

Etwas glücklich kam im Anschluss Kemptens Führung zustande. Ein verunglückter Distanzschuss landete vor den Füßen von Filip Dobras, der völlig frei zum Abschluss kam und Lenk keine Abwehrmöglichkeit ließ (25.). Ehekirchen verteidigte nach dem Rückstand diszipliniert, war nach vorne jedoch weitestgehend harmlos. Nach einem Zuspiel von Christoph Hollinger kam dann Rutkowski zum Abschluss, doch Torhüter Elias Bodenmüller war zur Stelle (38.).

Die erste Chance nach dem Seitenwechsel gehörte ebenfalls den Gästen, doch Julian Hollinger schoss vorbei (47.). Doch Ehekirchen leistete sich im Defensivverhalten einen groben Aussetzer, der Kempten das 2:0 bescherte. Nach einer Ecke sah sich niemand für den am zweiten Pfosten lauernden Christopher Duchardt zuständig, der freistehend einköpfte (59.).

Ehekirchen gab sich nicht geschlagen, doch der eingewechselte Pickhard verzog nach einer Hereingabe von Schröttle. Besser machte es wenig später Julian Hollinger, der nach Zuspiel von Panknin den Ball aus 20 Metern gefühlvoll über Kemptens Torhüter hinweg ins Netz lupfte (72.). Im Anschluss warf der FCE alles nach vorne und kam zu vielversprechenden Standardsituationen. Die beste Chance gehörte allerdings den Allgäuern. Doch Lenk verhinderte mit einer Parade gegen Duchardt einen weiteren Gegentreffer (87.). (sb)

FC Ehekirchen Lenk – Topalaj (63. Müller), Schröttle, Labus, Schaller (81. Hackenberg) – Rutkowski (74. Seitle), Avdic (60. Pickhard), Panknin, Ledl, Julian Hollinger – Christoph Hollinger.