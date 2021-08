0:0 in Ichenhausen: Das „FCE-Unwort“ hat weiter Bestand

Beim Auswärtsspiel in Ichenhausen hat Christoph Hollinger in der Nachspielzeit das 1:0-Siegtor auf dem Schlappen. Doch erneut steht der FC Ehekirchen mit der Chancenverwertung auf Kriegsfuß.

Es lief bereits die Nachspielzeit dieser spannenden und durchaus gutklassigen Partie, als das Ehekirchener „Unwort“ des bisherigen (kurzen) Saisonverlaufs wieder gnadenlos zuschlug: Chancenverwertung! Nach einem Gewühl im Strafraum des SC Ichenhausen landete der Ball auf gefühlt 26 Umwegen plötzlich beim frei stehenden Christoph Hollinger. Rund acht Meter vor dem gegnerischen Kasten hätte er Schlussmann Liridon Rrecaj eigentlich fast noch fragen können, aus welchem Eck er denn gerne das Spielgerät aus seinem Tornetz holen wolle. Doch anstatt des erhofften Siegtreffers und „Brustlösers“, der dem FCE den ersehnten ersten dreifachen Punktgewinn in dieser Saison beschert hätte, traf Hollinger den Ball zu seinem eigenen Entsetzen nicht voll, so dass der mittig postierte Rrecaj den Einheimischen das torlose Unentschieden retten konnte.

Es war der Schlusspunkt einer Begegnung, in der sich die beiden Kontrahenten in den ersten rund 65 Minuten zunächst über weite Strecken neutralisiert hatten, ehe eine völlig unmotivierte Aktion von Ichenhausens Nico Breskott das Geschehen auf einmal in eine ganz andere Richtung drehte! Auf Höhe der Mittellinie kam der Routinier gegen FCE-Spielertrainer Michael Panknin deutlich zu spät und senste diesen regelrecht um. Nachdem der Routinier wenige Zeigerumdrehungen zuvor bereits Gelb gesehen hatte, schickte ihn der Unparteiische Marcel Neuse folgerichtig mit Gelb-Rot vom Platz (68.).

Beste Einschuss-Gelegenheiten nach dem SCI-Platzverweis

Die Gäste hatten fortan nicht nur eine nummerische, sondern vor allem auch spielerische Überlegenheit und kamen zu besten Einschuss-Gelegenheiten. Zuerst köpfte Christoph Hollinger eine starke Flanke von Max Seitle, der sein Startelf-Debüt für den FC Ehekirchen in der Landesliga gab, knapp vorbei (67.). Dann durfte sich der aufgerückte Astrit Topalaj freistehend aus 13 Metern versuchen. Seinen Schuss parierte FCI-Schlussmann Recaj jedoch stark (71.). Nachdem im Anschluss auch noch Panknin aus 18 Metern über die Querlatte geschossen hatte (75.), folgte schließlich in der 91. Minute noch der bereits erwähnte unglückliche Fehlschuss Hollingers.

Ehekirchens Trainer Panknin tut sich mit einer Analyse schwer

Dementsprechend tat sich nach dem Schlusspfiff FCE-Spielercoach Michael Panknin auch schwer, diese Partie richtig einzuordnen. „Grundsätzlich ist es sicherlich in Ordnung, wenn man bei einem starken Gegner wie dem SC Ichenhausen einen Zähler holt“, so Panknin, ehe das große „Aber“ folgte: „Gerade nach dem Platzverweis müssen wir zumindest eine unserer Möglichkeiten nutzen. Leider zieht sich die schlechte Chancenverwertung jedoch bislang durch unseren Saisonverlauf. Ansonsten hätten wir sicher schon unseren ersten Sieg auf dem Konto.“

Auch wenn dieser nun weiter auf sich warten lässt, dürfte Panknin der engagierte Auftritt seiner Truppe in Ichenhausen durchaus zu Optimismus verleiten: „Wir sind nicht nur das erste Mal ohne Gegentreffer geblieben, sondern haben auch viele gute Sachen umgesetzt. Ich bin überzeugt, dass sich die Mannschaft bald für ihren Aufwand entsprechend belohnen wird.“

FC Ehekirchen: Lenk, Labus, Ledl, Chr. Hollinger, Panknin, Topalaj, Avdic (83. Müller), Seitle (70. Hackenberg), J. Hollinger (60. Pickhard), S. Schröttle, Schaller (90. +2 Füger). – Zuschauer: 110.