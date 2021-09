2:1 gegen Olching: Rutkowski erlöst den FC Ehekirchen

Plus Panknin/Schröttle-Truppe feiert einen wichtigen 2:1-Sieg gegen den SC Olching

Was für eine Spannung und Dramatik: Durch einen Treffer von Matthias Rutkowski in der 88. Minute kam Landesligist FC Ehekirchen im „Kellerduell“ gegen den SC Olching zu einem wichtigen 2:1-Erfolg und gab damit die „rote Laterne“ wieder ab.