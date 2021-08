Klingsmoos gegen Joshofen-Bergheim: Kein Sieger im „echten“ Spitzenspiel

Plus Der SV Klingsmoos und die SpVgg Joshofen-Bergheim liefern sich ein packendes „Gipfeltreffen“ mit vielen Chancen. Am Ende können vor allem die Mösler mit dem 2:2-Remis zufrieden sein.

Spitzenspiele halten im Fußball oftmals nicht das, was man sich von ihnen verspricht. Anstatt einer hochklassigen, rasanten, spannenden und mit zahlreichen Torchancen gespickte Partie entwickeln sich bei diesen fast schon ehrfürchtig bezeichneten „Gipfeltreffen“ nicht selten gähnende Langweiler.