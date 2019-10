vor 37 Min.

Rückschritt statt Fortschritt

Obwohl es für die TSG Untermaxfeld am Sonntag seit Langem mal wieder etwas Zählbares gab, war Trainer Wolfgang Rückel mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden. Gegen Rinnenthal fordert er eine Steigerung

Von Niklas Golling

Trotz des erreichten Punktes am Sonntag im Spiel beim SC Mühlried, zeigt sich Untermaxfelds Trainer Wolfgang Rückel mit der Art und Weise, wie sein Team das 1:1 holte, alles andere als zufrieden: „Es war kein gutes Spiel von uns. Im Vergleich zur Partie davor gegen Pöttmes, als die Mannschaft ein gutes Spiel lieferte, war die Leistung am Sonntag nicht gerade berauschend.“

Dafür, dass es trotzdem zu einem Unentschieden gereicht hat, hat Rückel eine einfache Erklärung: „Mühlried hat nicht so viel Qualität wie Pöttmes. Außerdem hatten wir endlich mal wieder das Glück auf unserer Seite, sodass wir am Ende sogar noch das Spiel hätten gewinnen können. Insgesamt kam es für mich zu einer gerechten Punkteteilung.“ Am morgigen Donnerstag (15 Uhr) trifft das derzeitige Tabellenschlusslicht zu Hause auf den BC Rinnenthal. Rückel fordert in dieser Partie von seiner Mannschaft wieder eine Leistungssteigerung: „Optimal wäre es, wenn wir wieder an die Leistung des Spiels gegen Pöttmes rankommen. Zur Zeit läuft es bei uns nicht, deshalb ist es eben auch schwierig, eine Prognose aufzustellen.“ Nach dem vorletzten Spiel habe er gedacht, es würde aufwärts gehen. Doch das Auftreten gegen Mühlried sei „ein Rückschritt“ gewesen.

Hoffnung auf Besserung macht Rückel, dass sich nach den gravierenden Personalproblemen vor ein paar Wochen das Lazarett der TSG mittlerweile wieder gelichtet hat: „Es sieht wieder besser aus. Vor allem die Rückkehr von Marco Veitinger tut der Mannschaft gut. Am vergangenen Wochenende wollten wir eigentlich mit der gleichen Elf anfangen wie im Pöttmes-Spiel, um wieder etwas Konstanz reinzubringen. Leider mussten wir aufgrund des Ausfalls von Lukas Gottschall dann aber kurzfristig umstellen. Auch Daniel Eisenhofer war etwas angeschlagen.“ Weiterhin muss Untermaxfeld in den nächsten Partien auf Stefan Seißler (Muskelfaserriss) und Sven Litter verzichten.

In den nächsten beiden Partien (am Sonntag geht es nach Griesbeckerzell) wird es wegen der „englischen Woche“ auch auf die Kraft ankommen. Auffällig ist jedoch, dass gerade der nächste Gegner Rinnenthal zwölf seiner 18 Tore in der zweiten Halbzeit geschossen hat und augenscheinlich keine Probleme in Sachen Kondition aufweist: „Ich denke, dass Rinnenthal beim 4:1-Sieg gegen den TSV Pöttmes jedoch das Maximum aus sich herausholen musste. Wir haben am Wochenende die Laufbereitschaft eher vermissen lassen. Neben dem Willen brauchen wir auch das Quäntchen Glück. Ich hoffe wir haben es auf unserer Seite, damit wir den ersten Sieg einfahren können.“

Mit dem 1:0-Erfolg gegen den BC Aichach hat der TSV Burgheim den Rückstand auf den Tabellenzweiten auf einen Punkt verkürzt. Am morgigen Donnerstag (15 Uhr) ist der Tabellendritte beim SV Feldheim gefordert, dem in den vergangenen drei Spielen sieben Punkte gelangen. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen der DJK Langenmosen (13.) und dem TSV Firnhaberau (12.). Beide Mannschaften haben magere vier Punkte auf dem Konto.

