„Schanzi“ & Co. verbreiten beste Laune

„Schanzi“ in Aktion: Das Maskottchen des FC Ingolstadt ist bei den kleinen Nachwuchskickern überaus beliebt.

Rund 400 Nachwuchskicker sind beim Turnier des SV Karlshuld mit viel Spaß und auch Ehrgeiz bei der Sache

Von Roland Geier

Trotz des unbeständigen Wetters ließen sich 400 Nachwuchskicker und rund 800 Zuschauer an beiden Tagen die Freude am Fußball-Vorbereitungsturnier des SV Karlshuld nicht verderben. Zahlreiche Firmen hatten Preise spendiert. Zudem sorgten die Maskottchen – allen voran FC Ingolstadts „Schanzi“ sowie „Wonni“ und „Emil“ – für gute Laune.

„Erlebnis statt Ergebnis“ – dieses Motto hatten Karlshulds Jugendleiter Philipp Resch und sein Stellvertreter Hartmut Gorgs ausgegeben. „Es war der Wahnsinn, wie eifrig und diszipliniert die Kinder aufgetreten sind und Spaß hatten, dem Ball nachzujagen“, zeigte sich Resch hocherfreut, dass das Turnier auch in diesem Jahr einen derartigen Anklang fand.

lE1-Junioren: Mit drei Siegen im Rücken zog der SV Karlshuld in der Gruppe B in das Halbfinale ein. Zweiter wurde die SG Berg im Gau/Grasheim. In der Gruppe A belegte die DJK Ingolstadt Platz eins, gefolgt von der SpVgg Joshofen/Bergheim. Im Halbfinale setzte sich Karlshuld gegen Joshofen/Bergheim mit 3:0 durch, während die DJK Ingolstadt die SG Berg im Gau/Grasheim mit 1:0 besiegte. Das Endspiel gewannen dann die Ingolstädter mit 1:0 gegen den Gastgeber. Im „kleinen Finale“ behielt Joshofen/Bergheim mit 4:3 nach Siebenmeterschießen gegen Berg im Gau/Grasheim die Oberhand. Die weiteren Platzierung: 5. SV Hundszell, 6. VfB Friedrichshofen, 7. SV Klingsmoos, 8. SG Mailing/Großmehring.

lF2-Junioren: Hier siegte der VfB Friedrichshofen vor dem MTV Ingolstadt, SV Karlshuld, TSV Kösching, FC Zell/Bruck, SG Hohenwart/Waidhofen und MBB Manching.

lE2-Junioren: Den Sonntag eröffneten die E2 Mannschaften. Sieger wurde der SV Hundszell. Die weiteren Platzierungen: 2. SG Mailing/Großmering, 3. SG Berg im Gau/Grasheim, 4. SV Karlshuld, 5. SG Untermaxfeld/Ludwigsmoos, 6. FC Gerolfing, 7. SV Zuchering.

lF1-Junioren: Bei diesem Wettbewerb triumphierte der SV Haunwöhr, gefolgt vom SV Zuchering, FC Zell/Bruck, SV Hundszell, TSV Baar/Ebenhausen, DJK Ingolstadt, TSV Unsernherrn, SG Untermaxfeld/Ludwigsmoos und SV Karlshuld.

lG-Junioren: Hier hatte am Ende der SC Irgertsheim klar die Nase vorne. Auf den weiteren Plätzen folgten die SG Langenbruck/Winden, FC Schweitenkirchen, Eintracht Tagmersheim-Rögling- Blossenau, TSV Hohenwart und SV Karlshuld.

Karlshulds Jugendreferentin Lotte Hammerer überreichte die Pokale und Urkunden an die Nachwuchskicker.

