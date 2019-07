21:10 Uhr

Später Schock im Allgäu

Der verdiente Lohn in Form von drei Punkten blieb ihnen verwehrt: Simon Schmaus (Zweiter von links) und Florian Wenger (rechts) mussten mit dem FC Ehekirchen in Sonthofen spät den 2:2-Ausgleichstreffer hinnehmen.

Aufsteiger FC Ehekirchen zeigt am Mittwochabend beim Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen eine ganz starke Vorstellung und führt mit 2:1. Der unglückliche Ausgleich fällt erst in der 93. Minute

Was für eine Spannung und Dramatik: Bis zur 93. Minute führte Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen beim haushohen Favoriten und Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen nach einer großartigen Leistung mit 2:1, ehe man quasi mit dem Schlusspfiff noch den Gegentreffer zum 2:2-Endstand hinnehmen musste. Trotz dieses späten „Schocks“ kann die Truppe von Trainer Gerhard Hildmann mit breiter Brust ins Lokalderby am Samstag (18 Uhr) gegen den VfR Neuburg gehen.

„Unser Ziel muss es sein, in der Anfangsphase gut zu stehen und einen frühen Gegentreffer zu vermeiden“, hatte FCE-Trainer Gerhard Hildmann bereits im Vorfeld dieses Duells „David gegen Goliath“ die Marschroute ausgegeben. Und seine Schützlinge hielten sich perfekt an diese Vorgabe. Von einem großen Sturmlauf des Favoriten aus dem Allgäu war nichts zu sehen. Im Gegenteil, deutlich gefährlicher agierte im ersten Durchgang zunächst der freche Aufsteiger aus Ehekirchen, der – wie erwartet – auf sein verletztes Offensiv-Trio Julian und Christoph Hollinger sowie Gabriel Hasenbichler verzichten musste. Die bis dato dickste Gelegenheit zur Führung hatte Simon Schmaus in der 22. Minute. Freistehend scheiterte er jedoch an Sonthofens Schlussmann Hiroaki Kawama. Auch bei der darauffolgenden Ecke brannte es lichterloh im FCS-Strafraum. Aber Julian Mayr beförderte den Ball über den Kasten (23.).

Die Hausherren waren zu diesem Zeitpunkt mit dem torlosen Remis gut bedient und hatten auch weiterhin Glück, dass eine Freistoßflanke von Florian Wenger knapp neben dem Pfosten landete (32.) und Nico Ledl einen weiteren Abschluss nur knapp verpasste (33.). Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe Sonthofen sein erstes Ausrufezeichen in der Offensive setzte: Ein gefährlicher Schuss von Kevin Haug fand jedoch nicht sein Ziel. Zu allem Unglück aus FCE-Sicht machte es der Bayernliga-Absteiger unmittelbar vor dem Pausenpfiff besser: Als der Ball mit viel Dusel bei Gregor Mürkl landete, ließ dieser sich nicht zweimal bitten und traf zum überaus glücklichen 1:0 (44.).

Direkt nach der Pause hätte es aus Ehekirchener Sicht sogar noch schlimmer kommen können. Doch Kapitän Sebastian Rutkowski, der wieder in der Startformation stand, schlug das Spielgerät gerade noch von der eigenen Torlinie (48.). Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Nachdem Maxi Schmidt (58.) und erneut Schmaus (59./Außennetz) für den FCE nicht erfolgreich waren, wurde es zum ersten Mal kurios: Bei einer klaren Notbremse eines FCS-Akteurs ließ der Unparteiische die Karten stecken! Schmaus war’s egal – er hämmerte den fälligen Freistoß zum längst verdienten 1:1-Ausgleich ins Netz (68.).

Und die Hildmann-Truppe wollte mehr! Der mittlerweile eingewechselte Ex-Spielercoach Michael Panknin bediente mustergültig Nico Ledl. Dessen Hereingabe veredelte Matthias Rutkowski zur 2:1-Führung (77.). Was folgte, war die zweite kuriose Szene: Panknin sah nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung eine überaus umstrittene gelb-rote Karte (81.). Ehekirchen musste somit fortan in Unterzahl agieren und tat dies bis zur 93. Minute glänzend. Erst ein abgefälschter Schuss von Sam Buchmann rettete Sonthofen das Remis. (nr)

FC Ehekirchen: Lenk, Appel, Ledl, Schmaus, F. Wenger, M. Rutkowski (83. M. Wenger), Schmidt (63. Panknin), S. Rutkowski, Schröttle, Schaller (50. Jahner), Mayr.

