23:10 Uhr

TSG Untermaxfeld dreht nach der Pause auf

Hier geblieben: Untermaxfelds Matthias Guther (rechts) zieht Kushtrim Gabrica vom FC Ehekirchen II am Trikot. Am Ende feierte der Tabellenführer einen souveränen 5:1-Sieg.

Tabellenführer dreht einen 0:1-Rückstand beim FC Ehekirchen II zu einem 5:1-Sieg. Beim 2:2 im Spitzenspiel holt der SV Klingsmoos gegen Echsheim ein 0:2 auf. Auch der SV Grasheim verspielt einen 2:0-Vorsprung.

Spannende Spiele waren in der Kreisklasse Neuburg zu sehen. Sowohl der SV Grasheim als auch der SV Echsheim mussten sich nach 2:0-Führungen mit Unentschieden begnügen. Tabellenführer TSG Untermaxfeld tat sich beim FC Ehekirchen II lange Zeit schwer, gewann letztlich jedoch souverän mit 5:1.

Joshofen-Bergh. – Holzheim 2:1

Die knapp 80 Zuschauer bekamen in Joshofen ein eher mittelklassiges Kreisklassenspiel zu sehen. Die ersten Minuten waren ereignislos. So dauerte es bis zur 14. Spielminute, ehe es gefährlich wurde. Nach guter Vorarbeit von Jonas Zeller und Tobi Bauer staubte David Obermaier aus kurzer Distanz zum 1:0 ab. Die Gäste zeigten sich vor allem durch Standardsituationen gefährlich. So fiel der Ausgleich durch Björn Wohlraab kurz vor der Halbzeit auch verdient. In der zweiten Hälfte blieb die Heimelf leicht spielbestimmend, ohne jedoch allzu große Torgefahr auszustrahlen. In der 63. Minute behauptete sich Benedikt Burghart stark im Mittelfeld und Daniel Tobolars vollstreckte die resultierende Flanke zum 2:1. Daraufhin erspielte sich Holzheim leichte Feldüberlegenheit, Joshofen blieb aber durch mehrere Abschlüsse weiterhin gefährlich. Nachdem eine gefährliche Direktabnahme der Gäste kurz vor Spielende knapp neben dem Tor landete, blieb es beim nicht ganz unverdienten Heimsieg der SpVgg. (spvgg)

Grasheim – Straß 2:2

Erneut konnte der SV Grasheim eine Führung nicht über die Runden bringen und musste sich gegen den SV Straß mit einer Punkteteilung zufriedengeben. Beide Mannschaften begannen recht verhalten, konnten zunächst keine großen Möglichkeiten verbuchen. In der 25. Minute köpfte Jonas Jung einen gut getimten Eckball von Dominik Hausler zur plötzlichen Führung ein. Vor der Halbzeit klärte SVG-Torhüter Jonas Hecht vor dem anstürmenden Andreas Hutter. So gingen die Hausherren mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Auf beiden Seiten ergaben sich jetzt Chancen, jedoch konnten die Keeper vorerst nicht bezwungen werden. Schließlich fand ein weiter Einwurf von Sascha Fröhlich Florian Tarnick, der per Drehschuss zum 2:0 einnetzte. Anscheinend fühlten sich die Lilaweißen zu sicher, denn die kampfstarken Straßer fanden nun zurück ins Spiel. Nach einem Freistoß von Dieter Deak war Franc Bytyqi zur Stelle und verkürzte auf 1:2. Bereits mit dem nächsten Angriff stellte Philipp König gegen eine unsortierte Grasheimer Abwehr den Ausgleich her, der bis zum Ende Bestand hatte. (wir)

Klingsmoos – Echsheim 2:2

Nach 90 hart umkämpften Minuten trennten sich der SV Klingsmoos und der SV Echsheim-Reicherstein mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie brauchte keine lange Anlaufzeit, beide Teams erarbeiteten sich schon in den Anfangsminuten Möglichkeiten. Beim SVK stand Semir Elezi beim Abschluss im Abseits (3.), auf der Gegenseite hatten Matthias Kefer (8.) und Simon Landes (22.) zwei Freistoßgelegenheiten. Die bis dahin beste Chance bot sich nach 28 Minuten Matthias Weber, dessen 14-Meter-Schuss Keeper Bauer zur Ecke lenkte. Die Gäste hatten nun leichte Vorteile und gingen in dieser Phase folgerichtig in Führung: Julian Thalmeir köpfte nach einer Flanke von rechts ein. Nach der Pause vergab der SVK durch Matthias Weber die Chance zum Ausgleich: Er verzog bei einer Volleyabnahme (47.). Auch der SVE blieb vorerst erfolglos, Matthias Kefer traf nur Aluminium. Als Alexander Gerbl in der 70. Minute im Klingsmooser Strafraum am schnellsten reagierte, schien die Partie mit dem zweiten Kopfballtreffer gelaufen zu sein. Nur fünf Minuten später gelang Tobias Narr mit einem platzierten Schuss aus knapp 20 Metern der überraschende Anschlusstreffer (75.). Kurz darauf traf Matthias Weber nach einem weiten Ball zum 2:2-Ausgleich (78.). Die Schlussphase verlief dementsprechend hektisch. Echsheim hatte durch Simon Landes’ Freistoß aus 17 Metern die Chance zum Sieg, doch Keeper Kreitmeier glänzte mit einer Parade (82.). In der Nachspielzeit war der „Dreier“ für die Weinroten möglich, aber Weber verzog aus günstiger Position. (svk)

Langenm. II – Rennertshofen 0:4

Nach dem 1:0 Sieg gegen den Tabellensechsten SC Ried hatte sich Langenmosen II auch gegen den Fünften aus Rennertshofen einen Sieg ausgemalt. Dieses Vorhaben wurde von den Gästen letztendlich klar zerschlagen. Benjamin Kohler brachte den FCR in der 34. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit gelang es den Rennertshofnern durch Simon Pickhard (69. und 87.) sowie Markus Braun (88) nachzulegen und das Spiel deutlich zu entscheiden. (djk)

Ehekirchen II – Untermaxfeld 1:5

Nachdem es in der Halbzeit noch nach einem Sieg des Tabellenzwölften aussah, schalteten die Spitzenreiter aus Untermaxfeld in der zweiten Hälfte mehrere Gänge hoch. Gleich nach der Pause (47.) neutralisierte Thomas Edler den Treffer von Christopher Murr aus Minute 16. Thomas Edler schlug einige Momente später gleich wieder zu, wodurch die TSG in Führung ging. Kurz darauf erarbeiteten sich die Gäste einen Strafstoß, den Mathias Reiter souverän verwandelte. Der FCE konnte dem Tabellenersten nun nicht mehr viel entgegensetzen und kassierte in der 78. Spielminute durch Matthias Gruber den vierten Gegentreffer. Wenige Minuten vor Spielende dann der zweite Elfmeter des Tages, wieder für Untermaxfeld. Marco Veitinger schob diesen zum verdienten 5:1 ein. (nr)

Themen Folgen