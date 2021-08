Packendes Finale mit jähem Ende

Bei den Donaumoos-Open stehen sich im Endspiel der Herren A Denny Vojtischek und Philipp Regnat gegenüber. Letzterer muss im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben. Spannung auch bei den Herren B

Neues Jahr, neues Glück: Wie viele andere (Tennis-)Turniere waren auch die Donaumoos-Open im vergangenen Jahr von der großen Absagenflut durch die Corona-Pandemie betroffen. Die Tennisabteilung des SV Karlshuld hatte sich dazu entschlossen, ihr Traditionsturnier 2021 wieder durchzuführen, und profitierte dabei unter anderem auch von den Regelungen, dass Zuschauer zugelassen waren. Lediglich im Seniorenbereich wurden die beiden Wettbewerbe abgesagt. Die älteren Herren meldeten sich dann eben in den beiden Herren-Konkurrenzen an.

Herren B

Diese Kategorie wurde wie immer von Akteuren mit Leistungsklasse 7,0 bis 25,0 gespielt. 31 Tennisspieler aus der ganzen Region lieferten sich spannende Wettkämpfe.

Die Setzliste wurde von Gregor Lohmüller (LK 7,1) vom FC Ergolding angeführt. Er musste aber in allen Partien an seine Leistungsgrenzen gehen. Auch im Halbfinale stand ihm dann mit Moritz Heinle (LK 12,5) vom STC Rot-Weiß Ingolstadt ein sehr talentierter Nachwuchsspieler gegenüber. Es wurde dann wie erwartet ein hart umkämpftes Spiel, bei dem sich am Ende der etwas routinierte Lohmüller mit 7:5 und 7:5 durchsetzte.

In der unteren Hälfte spielte sich der 15-jährige Elio Malik (LK 8,7) vom STC Rot-Weiß Ingolstadt bis ins Halbfinale und musste dort gegen Paul Brandl (LK 8,6) vom FC Langweid sein ganzes Können zeigen. Schließlich setzte er sich aber dann dennoch verdient mit 7:5 und 7:5 durch.

Das Finale bot dann wieder Spannung pur. Malik konnte den ersten Satz nach hart umkämpften Punkten mit 7:5 für sich entscheiden, ließ dann aber ein bisschen nach und verlor den zweiten Durchgang gegen Lohmüller mit 6:3. Obwohl beide schon im Halbfinale an ihre Leistungsgrenzen gingen, schafften sie es erneut, im entscheidenden Match-Tie-Break nochmals alle Kraftreserven zu mobilisieren, und boten den zahlreichen Zuschauern hervorragende Ballwechsel. Am Ende setzte sich die Erfahrung von Lohmüller durch (10:8) und er wurde zum ersten Mal Donaumoos-Open-Sieger bei den Herren B.

Herren A

Hier waren ebenfalls 30 Tennisspieler angetreten, um sich den Siegerpokal, die Ranglistenpunkte und das Preisgeld zu sichern. Für ein Turnier dieser Kategorie war das Niveau der Akteure erstklassig. Auch die Alters-Mischung versprach heuer einige interessante Matches.

Adrian Kohler (DR 254) vom TA VfL Sindelfingen traf als Topgesetzter im Viertelfinale auf den späteren Sieger Denny Vojtischek und musste relativ früh wieder seine Heimreise antreten. Vojtischek bekam es dann im Halbfinale mit einem an Nummer drei gesetzten Spieler zu tun. Bernhard Wieand (DR 365) vom TC Rot-Blau Regensburg unterlag zwar im ersten Satz mit 6:3, drehte dann aber die Partie und gewann den zweiten Durchgang mit 6:4. Nun kam es wieder zum entscheidenden Match-Tie-Break, den sich Vojtischek mit 10:4 holte.

Der Sieger aus dem Jahr 2017 und heuer an „Fünf“ gesetzte Philipp Regnat (DR 369) vom TF Dachau hatte in der unteren Hälfte in seinen ersten Partien keine Mühe und traf dann am Sonntagvormittag auf Andreas Dimke (DR 322) vom TSV Altenfurt. Auch hier dominierte er gegen den Zweitgesetzten des Tableaus nach Belieben. Die Ballwechsel der beiden Kontrahenten, teilweise in Hochgeschwindigkeit, entlockten diesen sogar immer wieder ein kleines Lächeln und wurden vom Publikum regelmäßig mit Applaus bedacht.

Im Endspiel wurde Regnat von Beginn an sehr gefordert und musste sich seine Punkte immer wieder hart erkämpfen. Ihm wurde von Vojtischek alles abverlangt. Dieser stellte sich immer besser auf das druckvolle Tennis von Regnat ein und holte sich dann verdient den ersten Satz mit 7:5. Leider immer wieder durch Regen unterbrochen, wurde dann das Finale eine zähe Angelegenheit. Zudem musste Regnat verletzungsbedingt immer wieder pausieren und gab schließlich beim Stand von 4:0 für Vojtischek auf. Beide bekamen aber dennoch lang anhaltenden Beifall von den Fans, die eines der besten Endspiele der letzten Jahre zu sehen bekamen.

lErgebnisse ab Halbfinale im Überblick:

Herren B: Lohmüller – Heinle 7:5, 7:5; Brandl – Malik 7:5, 7:5; Finale: Lohmüller – Malik 5:7, 6:3, 10:8.

Herren A: Vojtischek – Wieand 6:3, 4:6, 10:4; Regnat – Dimke 6:1, 6:3; Finale: Vojtischek – Regnat 7:5, 4:0 (Aufgabe).