Training im Homeoffice: Wie Corona das Leben von Profi-Kanutin Carola Schmidt beeinflusst

Plus Nach einem Bandscheibenvorfall muss die Neuburger Profisportlerin Carola Schmidt nun wegen der Corona-Krise aussetzen. Doch ein großer Traum bleibt.

„Viel Zeit“ habe sie aktuell, sagt Carola Schmidt mit einem Seufzen in der Stimme, als sie nach diesem Gesprächstermin gefragt wird. Die Geschichte hätte ein Update zum Verlauf ihrer Karriere sein können. Die Neuburger Kanutin hätte dann von ihrem Dasein als Profisportlerin erzählt. Von ihren Erfolgen. Auch von ihren Träumen und Zielen. Doch die Corona-Pandemie hat erst einmal alles auf Eis gelegt, hat die 22-Jährige praktisch zum Nichtstun verdammt. Das tägliche intensive Training im Wasser, das hartnäckige Streben nach Fortschritten. Dinge, die derzeit nicht möglich sind.

Carola Schmidt hat früh ihre Heimat Neuburg verlassen, um sich ihren „Traum“ vom Profisport zu erfüllen. Dafür musste sie Familie und Freunde zurücklassen. Zunächst ging sie mit 17 Jahren nach Karlsruhe, um ein Sportinternat zu besuchen. Vor knapp zwei Jahren zog sie weiter nach Potsdam, um am dortigen Kanu-Stützpunkt den nächsten Schritt ihrer jungen Karriere zu machen. In Carola Schmidts Leben ist alles auf den Sport ausgerichtet. Die Polizeimeisterin ist dank eines Sport-Förderprogramms vom Dienst befreit, um ihre ganze Energie in ihre Profikarriere zu stecken.

Training im Wasser ist nicht möglich

Und nun? „Die Situation ist natürlich sehr schwierig“, sagt Carola Schmidt. Diese Woche wollte sie eigentlich Qualifikationsrennen für den Weltcup bestreiten, in zwei Wochen weitere. „Das ist natürlich alles ins Wasser gefallen.“ An ein geregeltes Training ist aktuell ohnehin nicht zu denken. „Die Stützpunkte sind zu. Wir kommen nicht einmal an unsere Boote heran. Bei meinem Verein wird nur eine Ausnahme für Sportler gemacht, die sich schon für Olympia qualifiziert haben.“ Der Rest müsse „schauen, wo er bleibt“. Somit befinde sie sich wie viele andere Menschen auch im „Homeoffice“. Nur eben nicht am Schreibtisch. Sie geht laufen, macht in ihrer Wohnung Krafttraining. „Bauch, Beine, Po, was man halt so macht“, sagt sie. „Unsere Sportart ist sehr kraftlastig, wir brauchen schwere Gewichte.“ Die habe sie in ihrer Potsdamer Wohnung nicht, Fitnessstudios sind geschlossen.

„Ganz schöne Defizite“ werden viele Sportler daher haben, wenn es „irgendwann wieder losgeht“, befürchtet Carola Schmidt. Die Frage nach dem Wann kann im Moment ohnehin niemand beantworten. Nicht die Politiker, nicht die Wissenschaftler, auch nicht die Mediziner. Bei Sportlern – gerade bei Profis – ist die Trainingsplanung so gesteuert, zu einem bestimmten Zeitpunkt die bestmögliche Form zu haben. Alles hinfällig, wie die Aussagen der gebürtigen Neuburgerin verdeutlichen. „Wir waren vor ein paar Wochen im Trainingslager in Portugal. Die Ausdauerblöcke hatten wir hinter uns. Dann sollte an der Schnelligkeit gearbeitet werden.“ Doch dann spitzte sich die Lage um das Coronavirus zu, die Mannschaft musste überstürzt abreisen. Der erste Höhepunkt – die ersten Qualifikationsrennen – sind nun abgesagt. Erst mal finden gar keine Rennen statt. „Wir müssen praktisch von vorne anfangen und wieder mit der Ausdauer beginnen“, sagt Carola Schmidt.





Voll in ihrem Element: Carola Schmidt (links) als Schlagfrau im Vierer-Kajak im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Wann das nächste Rennen stattfinden kann, ist derzeit völlig offen. Bild: Schmidt

Wichtige Phase in der Karriere für die Neuburgerin

Noch hat sie wie viele andere Kanuten die Hoffnung, dass im September die U-23-Europameisterschaft und -Weltmeisterschaft stattfinden können. Sogar eine minimale Hoffnung auf die Teilnahme an den inzwischen verschobenen olympischen Spielen in Tokio hatte die 22-Jährige. „Ein oder zwei Wettkämpfe in dieser Saison wären schon wichtig für alle.“

Wichtig gerade für die gebürtige Neuburgerin, die sich in einer entscheidenden Phase ihrer Karriere befindet. Heuer wird sie 23, darf kommendes Jahr nicht mehr im U-23-Bereich starten. Spätestens dann muss sie sich bei den Senioren etablieren. Eigentlich wollte Carola Schmidt heuer die A-Mannschaft angreifen. Und hätte es liebend gerne schon vergangenes Jahr getan. Doch damals erfuhr sie einen herben persönlichen Rückschlag. Im Herbst 2018 zog sich Carola Schmidt einen Bandscheibenvorfall zu, der sie zu einem halben Jahr Pause zwang. Eine Verletzung, die sie beinahe noch härter traf als die derzeitige Corona-Pause. „Im Moment geht es ja jedem Sportler so, damals nur mir“, sagt sie. „Super hart“ sei das damals gewesen, „weil ich zu dem Zeitpunkt echt fit war und von Jahr zu Jahr große Fortschritte gemacht habe.“

Zweifel nach langer Verletzungspause

Zweifel mischten sich nach ihrer Rückkehr in ihre Gedanken, sagt die 22-Jährige. „Man fängt bei Null an und sieht, wie vier Jahre jüngere Sportler plötzlich schneller sind.“ Kann man es wieder auf das alte Niveau schaffen? Die Ziele erreichen? Carola Schmidt grübelte. Aber sie kämpfe und erlebte einen Hoffnungsschimmer. „Immerhin hat es 2019 noch zur Teilnahme an der U-23-Europameisterschaft gereicht, wo mir über 500 Meter und 1000 Meter jeweils eine Medaille gelungen ist.“ 1000 Meter im Einerkajak sei ihre Paradedisziplin. Gerne fährt sie auch Rennen im Zweier und Vierer über 500 Meter. Disziplinen, die im Kanu-Rennsport eine gewichtige Rolle spielen, da sie zu den olympischen Distanzen zählen.





Heimtraining: Derzeit sind für Carola Schmidt neben Laufeinheiten nur Übungen in den eigenen vier Wänden möglich. Einheiten im Wasser oder Fitnessstudio sind ausgeschlossen. Bild: Carola Schmidt

Trotz des doppelten Rückschlags – erst der Bandscheibenvorfall, nun Corona – bleibt Carola Schmidt optimistisch, lacht während des Gesprächs viel. Immerhin, wenn man so wolle, „hat mir die Verletzung zu diesem Zeitpunkt mit am besten reingepasst.“ Auch wenn das blöd klinge, wie sie anfügt. Denn damals standen die Abschlussprüfungen ihrer Ausbildung bei der Bundespolizei an. Sie konnte sich auf die Prüfungen konzentrieren, die Schule beenden und ist Polizeimeisterin. Derzeit ist sie vom Dienst befreit, muss lediglich einmal im Jahr ein Praktikum absolvieren. Für die Zeit nach der Profikarriere ist sie abgesichert.

Carola Schmidts Traum von Olympia

Das Beamtenverhältnis kommt ihr schon aktuell zugute. Denn finanziell hat die Wettkampfpause keine Folgen für sie. „Ich habe Glück, weil ich mein normales Gehalt bekomme.“ Somit geht es ihr anders als vielen anderen Sportlern, die wegen Corona finanziell vor Problemen stehen. Carola Schmidt kennt die Geschichten ihrer Kollegen. „Viele Kanuten“, erzählt sie, „wollten nach Olympia 2020 aufhören, haben bereits für die Zeit danach Verträge bei Firmen unterschrieben. Jetzt sitzen sie da und wissen nicht, was sie machen sollen. Aufhören oder noch ein Jahr dranhängen.“ Andere wiederum lebten von Sponsorengeldern und Werbeverträgen, die nicht gesichert sind. Die Lage sei schwierig für diejenigen, die „kein regelmäßiges Einkommen haben“.

Auch wenn an einen normalen Alltag nicht zu denken ist, darf das Thema Ziele nicht fehlen. „Es ist gerade schwierig, daran zu denken“, sagt die 22-Jährige. Man wisse nicht, welche Wettkämpfe heuer noch anstehen, ob überhaupt welche stattfinden. „Mein Wunsch ist lediglich, wieder ordentlich trainieren zu können.“ Mittelfristig, so viel kann Carola Schmidt sagen, will sie in die A-Mannschaft und weiterhin ihren Traum leben. „Eigentlich war mein Ziel, es zu Olympia 2024 zu schaffen. Jetzt finden die Spiele in Tokio erst in eineinhalb Jahren statt. Da hätte ich natürlich schon Lust drauf.“ Eventuell also kann Carola Schmidt sogar von der Corona-Krise profitieren. Rein sportlich gesehen.