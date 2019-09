vor 30 Min.

Überzeugender SV Karlshuld holt Remis

Brachte den SV Karlshuld in Führung: Patrick Busche.

Mösler spielen 2:2 beim SV Manching II.

Von Roland Geier

Der SV Karlshuld bleibt in der Kreisliga Donau/Isar im dritten Spiel in Folge ohne Niederlage. Der Aufsteiger überzeugte auch beim SV Manching II, wo eigentlich mehr drin gewesen wäre als ein 2:2- Unentschieden.

„Meine Mannschaft hat richtig ordentlichen Fußball gespielt und hat gezeigt, dass sie auch mit guten Gegnern mithalten kann“, lobte Karlshulds Trainer Naz Seitle seine Schützlinge nach den intensiven 90 Minuten. Der 65-Jährige haderte aber mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft. „Wir hätten nach der 1:0-Führung das zweite Tor nachlegen müssen, Chancen waren ja vorhanden“, resümierte Seitle. Besonders die erste Halbzeit gefiel dem SVK-Übungsleiter, denn seine Mannschaft spielte richtig gut aus einer gefestigten Abwehr heraus nach vorne und zeigte sich in der Offensive recht giftig. Aus einer geschlossenen guten Mannschaftsleitung ragte Karlshulds spielender Co-Trainer Nico Ziegler gegen seine ehemaligen Mannschaftskollegen heraus. Mit einem unbändigen Willen leitete in der Schlussphase der Partie den hochverdienten Ausgleich ein.

Zielstrebig spielte der SVK von Beginn an nach vorne und Jonny Mamo scheiterte mit einem Distanzschuss am Manchinger Keeper (12.). Als nächstes scheiterte Nico Ziegler, der den Ball nach einem Querpass von Martin Froncek übers Tor drosch (15.). Der quirlige Patrick Busche zog gegen Manchings Torhüter den Kürzeren (22.) und nach einem Eckstoß traf Froncek das Spielgerät nicht voll. Patrick Busche erlöste den SVK, als er mit einen Kunstschuss in den Torwinkel die Führung erzielte (41.).

Nach dem Seitenwechsel lies der SVK den Gastgebern zu viel Raum, was mit dem Ausgleich bestraft wurde (55.). Nachdem Froncek die erneute Führung vergeben hatte (73.), stellten die Gastgeber den Spielverlauf auf den Kopf, als Buchard das 2:1 erzielte (81.). Mit einem Sprint über die linke Außenbahn leitete Nico Ziegler (83.) den 2:2–Ausgleich durch Froncek ein, der damit seinen sechsten Saisontreffer markierte.

Themen Folgen