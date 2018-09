22:47 Uhr

Umkämpfte Partie in Weichering Lokalsport

SVW und der FC Zell/Bruck trennen sich 1:1. Die Spitzenmannschaften gewannen ihre Spiele deutlich. Sowohl der SV Wagenhofen (4:0 in Sinning) als auch der FC Illdorf (4:1 gegen Echsheim II) ließen nichts anbrennen.

Spitzenreiter Wagenhofen bleibt weiter ohne Punktverlust. Auch Verfolger Illdorf gibt sich keine Blöße. Im Derby teilen sich Weichering und Zell die Punkte.

Illdorf – Echsheim II 4:1

Illdorf startete gut: In der neunten Spielminute setzte sich Christoph Meier auf der linken Seite durch und bediente seinen Bruder Jonas mustergültig, der zum 1:0 einschoss. Im Anschluss kam Illdorf zu zwei aussichtsreichen Möglichkeiten, doch einen Lupfer von Benjamin Mang konnte ein Echsheimer Abwehrspieler noch von der Torlinie kratzen und auch Manuel Tunat vergab seine große Gelegenheit. Überraschend glich in der 35. Minute Andreas Hackl für die Gäste aus, indem er einen Abwehrfehler mit einem Treffer bestrafte. Nach der Pause bauten die Gäste kräftemäßig ab, doch Illdorf tat sich aufgrund des starken Winds schwer, Möglichkeiten herauszuspielen. Trotzdem gelang dem FCI in der 64. Minute der Führungstreffer durch einen von Mang verwandelten Elfmeter. Marcel Schiele erzielte kurz darauf auf Zuspiel von Mang das 3:1. Der eingewechselte Patrick Schiele stellte fünf Minuten vor dem Ende den 4:1-Endstand her. (BaE)

Sinning – Wagenhofen 0:4

Obwohl die Santos-Truppe in der ersten Hälfte gegen den starken Westwind spielte, dominierte sie das Geschehen. Nach 19 Minuten brachte Lukasz Bar den SVW in Führung. Der Rückkehrer André Ruf erhöhte in 31. Minute nach einem schönen Spielzug auf 2:0. Auch nach dem Seitenwechsel spielte Wagenhofen clever weiter, lies den Ball flach in den eigenen Reihen laufen und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche. Nach einem krassen Schnitzer eines Sinninger Abwehrspielers nutzte Sebastian Neff die Gunst der Stunde und erhöhte zur Vorentscheidung auf 3:0. Nachdem Ruf sich durch die komplette Sinninger Hintermannschaft tanzte, spielte er auch noch den Torwart aus und schob aus fünf Metern zum 4:0 Endstand ein. (thr.)

Weichering – Zell/Bruck 1:1

Zu Beginn der Partie verlief das Spiel recht ruhig und geordnet mit wenigen ungenutzten Torchancen auf beiden Seiten. Erst nachdem Sebastian Krüner seine Farben per Kopf in Führung brachte, erhöhte sich das Spieltempo und die Aggressivität beider Teams merklich (35.). Kurz vor Ende der ersten Halbzeit glich Marcel Wagner aus kurzer Distanz aus. In der zweiten Halbzeit bestimmten vermehrt die Gäste das Geschehen, doch ein weiterer Treffer gelang ihnen trotz einiger passabler Chancen nicht. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte von Weicherings Michael Mandlmeier nichts (77.). (ESN)

BSV Neuburg II – Bayerdil. 0:0

In einem an Höhepunkten armen Spiel trennten sich die beiden Mannschaften leistungsgerecht torlos. Gut 20 Minuten tat sich vor beiden Toren gar nichts. Dann hatten die Gäste mit einer Doppelchance die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Zuerst parierte BSV-Keeper Timo Futterer glänzend, dann traf der Nachschuss lediglich die Querlatte. Der BSV hatte in Hälfte eins ebenfalls zwei gute Möglichkeiten. Jedoch scheiterte Nikolas Buckl in der 26. und in der 39. Minute an Gästetorwart Tobias Wagner. In Hälfte zwei das gleiche Bild. Torchancen blieben Mangelware. (bsv)

Brunnen – Staudheim 3:1

In einem eher tempoarmen Spiel besiegte die heimische DJK den Gast aus Staudheim mit 3:1 und setzt sich immer mehr in der oberen Tabellenhälfte fest. Das Spiel gestaltete sich relativ ausgeglichen, die größte Möglichkeit vergab Fabian Lehmer freistehend vor dem Gästetor. Gut fünf Minuten vor der Pause brachte Brunnens Trainer Kevin Irl seine Mannschaft in Führung. Kurz nach der Pause erhöhte Co-Trainer Sebastian Harler nach einer schönen Einzelleistung auf 2:0. Im Anschluss plätscherte das Spiel vor sich hin, bis der heimischen Abwehrreihe ein Fehler unterlief, der nur noch durch ein Foul im Strafraum ausgebügelt werden konnte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Dominik Sager souverän. Kurz darauf entschied jedoch Fabian Lehmer mit dem 3:1 das Spiel für die DJK. (djk)

Ober-/Unterha. - Burgheim II 1:0

Von Beginn an machte die Heimmannschaft deutlich, das Spiel gewinnen zu wollen. Gleich in der Frühphase des Spiels gab es mehrere Torchancen, die größtenteils von Burgheims Keeper Thomas Pototzky zunichtegemacht wurden. Fünf Minuten nach einem Lattentreffer von Alexander Heinle machte Marc Kugler es besser und schoss aus 17 Metern unhaltbar zum 1:0 ein. Oberhausen blieb weiter am Drücker, kurz vor der Pause rettete ein Burgheimer Abwehrspieler für den bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie. Auch in der zweiten Halbzeit spielte sich das Spielgeschehen überwiegend in der Burgheimer Hälfte ab. Doch ein weiterer Treffer wollte nicht gelingen. (tsv)

Waidhofen – Baar 5:2

In der achten Minute ging Baar durch Benjamin Mertl in Führung. Nur drei Zeigerumdrehungen später glich Tobias Fischer aus. Mitte der ersten Halbzeit brachte Diamant Hoti die Gäste wieder in Führung. Nach der Halbzeit drehte Waidhofen das Spiel und kam durch Patrick Feichtinger zum Ausgleich (64.), bevor Fischer (72.), Kevin Hauke (81.) und Niklas Mönch (90.) weitere Tore erzielten. (nr)

Themen Folgen