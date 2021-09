Ein Triathlon der anderen Art

Der Dartclub Karlshuld hat einen Wettbewerb veranstaltet, der aus Dart, Kegeln und Luftgewehrschießen besteht. Neben dem Sport steht der gute Zweck im Vordergrund

Spannend bis zum Schluss war der Triathlon des Dartclubs (DC) Marines in Karlshuld. 13 Mannschaften, überwiegend aus der Region, aber auch aus Österreich, traten im Darten, Kegeln und Luftgewehrschießen gegeneinander an.

Am Ende lagen die drei besten Mannschaften nur jeweils drei Punkte auseinander und der fünfte Platz wurde gleich viermal vergeben. Der Sieg ging mit 33 von 39 möglichen Punkten an „De Gwampadn“, eine Karlshulder Mannschaft, die zum Teil aus Keglern bestand und je zwölf Punkte in den Disziplinen Luftgewehr und Kegeln holte. Dann reichten neun Punkte im Dart zum Sieg. Mit 30 Punkten – zwölf in der eigenen Disziplin und je neun im Kegeln und Schießen – sicherte sich die erste Mannschaft des Dart-Clubs La Familia aus Braunau am Inn den zweiten Platz vor den gastgebenden Dartern „Die Glücksbärchies“, die 13 Punkte im Dart und je neun im Kegeln und Schießen erzielt hatten. Die Punktwertung richtete sich nach der Platzierung, um allen drei Disziplinen gleiches Gewicht zu verleihen und so bessere Chancengleichheit zu gewährleisten.

„Unser Vereinsheim Moosalm ist der ideale Austragungsort für das Turnier“, erklärte Marines-Vorsitzender Werner Rosenhammer, „weil wir alle Sportstätten haben“. Im Keller befindet sich der Schießstand des Schützenvereins Hubertus Karlshuld, in Nebenräumen die Kegelbahn des Kegelvereins Karlshuld und die Dartanlage der Marines. Die Teams bewegten sich also zwischen den drei Räumen, bis alle die drei Disziplinen mehr oder weniger erfolgreich absolviert hatten. Neben dem Sport stand der Spaß im Vordergrund und natürlich der gute Zweck, denn der Erlös von insgesamt 1000 Euro ging an den Verein Herznasen aus Neuburg. Aus Meldegebühr, Tombola und Spenden, die vorab eingegangen waren, stammen 555 Euro, die Maler Markus Haack um 445 auf 1000 Euro aufstockte. Sehr gerührt, ja überwältigt zeigte sich Rosenhammer bei der Spendenübergabe. Sepp Egerer kommentierte das Ergebnis mit „Irre, Wahnsinn, 1000 Euro“ und versprach entsprechend viel Spaß. Den bringen die Herznasen den Patienten der Geriatrie, von Elisa und in Seniorenheimen. Natürlich war es Ehrensache für die Herznasen, selber zu Pfeil, Kegel und Gewehr zu greifen – und ein „Erfolg, nicht Letzter geworden zu sein“. Neben Kerstin und Sepp Egerer traten Melody Thaler und Annika Egerer an. Für die vier stand die Gaudi im Vordergrund. Welche Disziplin ihre Beste sei? „Vor zehn Minuten hätte ich „Dart“ gesagt, aber jetzt mit 249 Punkten nach sieben Würfen, weiß ich nicht recht“, seufzte Kerstin Egerer selbstironisch. Selbstbewusster gaben sich „Harry und die drei Hirsche“ aus Manching, die ihr Ziel genau definierten: „Einen Pokal holen, wie vor zwei Jahren“. Am Ende fehlten fünf Punkte zum dritten und nur ein Punkt zum vierten Platz, den die Hubertusschützen dank 13 Punkten im Schießen und acht im Dart eroberten – da fiel der vorletzte Platz beim Kegeln nicht mehr groß ins Gewicht. Für die Junge Union Karlshuld, die erstmals beim Triathlon angetreten war, blieb der 13. Platz. „Wir sind trotzdem zufrieden, der Spaß sollte im Vordergrund stehen“, meinte Nico Ostermeier, „wir werden nächstes Jahr bestimmt wieder dabei sein“. Allein schon dem guten Zweck zuliebe, denn die Marines spenden immer an eine soziale Einrichtung der Region.

Die weiteste Anreise hatten die beiden Mannschaften des mit den Marines befreundeten Dartclubs La Familia aus Österreich. Michael Muster war zum ersten Mal in Karlshuld – als Gegenbesuch für die Teilnahme der Mösler am großen Dart-Turnier vor drei Wochen in Braunau, wo 447 Darter aus fünf Nationen angetreten waren. Beim Triathlon in Karlshuld ging es zwar mehr um die Gaudi, doch Stimmung und Ambiente kamen bestens an bei den Teilnehmern. „Wir haben viel positive Resonanz bekommen, alle waren begeistert“, bilanzierte Rosenhammer. (hama)

1. De Gwampadn (33 Punkte) 2. La Familia 1 (30), 3. Die Glücksbärchies (27), 4. Hubertus Schützen 2 (23), 5. TSV Neuburg, Kegelverein Karlshuld, Harry und seine 3 Hirsche, Die Zamkrazd‘n (je 22), 9. Mooslöwen (18), 10. La Familia 2 (17), 11. Hubertus Schützen 1 (16), 12. Herznasen e.V. Neuburg (15), 13. Junge Union Karlshuld (11).