ERC Ingolstadt

vor 40 Min.

Auf Leon Hüttl ist beim ERC Ingolstadt Verlass

Plus Leon Hüttl weist nicht nur die beste Plus/Minus-Statistik des ERC Ingolstadt auf. Der 23-Jährige ist zugleich auch der einzige Verteidiger mit einem Plus-Wert. Am Freitag „Endspiel“ um Platz neun gegen Nürnberg.

Von Dirk Sing

Wer sich einen Spieltag vor dem Ende der DEL-Hauptrunde auf die Suche nach den positiven Dingen beim ERC Ingolstadt macht, muss – im Gegensatz der vorangegangenen Saison – zweifelsohne etwas genauer hinschauen. Neben den starken Vorstellungen von Torhüter Michael Garteig (Fangquote: 91,26 Prozent; Gegentorschnitt: 2,24; Shutouts: 5), der den oftmals schwächelnden Panthern zahlreiche Punkte rettete, sowie dem Leistungssprung von Angreifer Philipp Krauß (14 Tore, 9 Assists), zählen auch die überzeugenden Darbietungen von National-Verteidiger Leon Hüttl zweifelsohne dazu.

Nach seinem etatmäßigen Defensiv-Partner Mat Bodie (25.55 Minuten) stand der 23-Jährige mit bislang durchschnittlich 24.40 Minuten am längsten auf dem Eis. Mit sieben Treffern übertraf Hüttl zudem seinen bisherigen Bestwert aus der vergangenen Saison, als er es auf fünf Tore brachte. Am beeindruckendsten untermauert allerdings eine andere Statistik die Tatsache, dass der gebürtige Bad Tölzer mittlerweile für das ERCI-Team unersetzlich ist: die sogenannte Plus/Minus-Wertung! Mit „+7“ führt Hüttl dieses Ranking intern nicht nur an. Er ist zugleich der einzige Verteidiger innerhalb der Panther-Mannschaft, der es auf einen Plus-Wert bringt. Zum Vergleich: „Schlusslicht“ bei den Oberbayern ist Stürmer Travis St. Denis mit „-20“, während Maury Edwards mit „-13“ schwächster Ingolstädter Defensiv-Akteur in diesem Bereich ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen