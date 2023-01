Der nächste Jung-Panther, bitte!

Plus Beim Heimspiel des ERC Ingolstadt gegen Nürnberg am Mittwochabend wird wohl mit Lukas Ullmann ein weiterer Jung-Panther sein DEL-Debüt feiern. Routinier Marco Friedrich schwärmt von seinem Team.

Der eine oder andere gestandene Profi des ERC Ingolstadt dürfte sich in diesen Tagen beim Blick auf die Eisfläche fast schon in seine eigene Nachwuchszeit zurückversetzt fühlen. Wo sich ansonsten nahezu ausnahmslos gestandene DEL-Akteure tummeln, besitzen die derzeitigen Trainingseinheiten einen deutlichen „ Jugend forscht“-Anstrich. Neben „Rückkehrer“ Niklas Hübner und Mathias Binder zählen auch Nicolas Schindler und Lukas Ullmann – alle aus dem eigenen DNL-Kader – derzeit zum festen Stamm der Trainingsgruppe der Profis.