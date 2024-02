ERC Ingolstadt

Glücksgefühle nach einer "harten Zeit" für Ingolstadts Casey Bailey

Zufrieden: Casey Bailey ist zurück auf dem Eis und erzielte am Dienstag gegen Bremerhaven zwei Tore. Am Freitag trifft der Stürmer mit dem ERC Ingolstadt auf die Löwen Frankfurt. Foto: Johannes Traub

Plus Casey Bailey ist nach knapp vier Monaten Pause zurück und hat in seinem zweiten Einsatz zwei Tore erzielt. Was er dem ERC Ingolstadt im Saisonendspurt zutraut.

Von Benjamin Sigmund

Casey Bailey hat den Moment sichtbar genossen, als er nach dem Sieg des ERC Ingolstadt am Dienstagabend vor der Fankurve gefeiert wurde. Der Stürmer hatte im zweiten Spiel nach seinem Comeback zwei Tore zum 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Bremerhaven beigetragen.

„Es war ein unglaubliches Gefühl, zurückzukommen und zwei Tore zu erzielen“, sagt der 32-Jährige, der nach einer langen Verletzungspause wieder einsatzfähig ist. Wegen einer Schulterverletzung, die er sich Ende Oktober zugezogen hatte, konnte Bailey vier Monate lang nicht mitwirken und sich die Spiele seiner Mannschaft nur von der Tribüne aus anschauen. „Das war wirklich eine harte Zeit“, sagt der Center, der zuvor in seiner Karriere von schweren Verletzungen verschont geblieben war. „Bisher hatte ich Glück, das war mit Abstand die längste Ausfallzeit.“ Gerade die erste Phase sei schwierig gewesen, als er kaum etwas machen konnte. „Gerade die Weihnachtstage, als ich viel Zeit mit der Familie verbracht habe, haben sehr geholfen“, sagt der zweifache Vater.

