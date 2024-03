ERC Ingolstadt

Ingolstadts Casey Bailey: „Wir haben die richtige Antwort gegeben“

Traf in beiden Auswärtsspielen bei den Kölner Haien: Ingolstadts Angreifer Casey Bailey. Foto: Johannes Traub

Plus Der Angreifer des ERC Ingolstadt, Casey Bailey, lobt nach dem erfolgreichen Play-off-Viertelfinal-Einzug den Charakter seines Teams, seinen Torhüter Michael Garteig und spricht über eine ganz bestimmte „Premiere“ in seiner bisherigen Profi-Karriere.

Von Dirk Sing

Casey Bailey, was sind Ihre ersten Gedanken nach dem 4:2-Sieg gegen die Kölner Haie im dritten und entscheidenden Pre-Play-off-Spiel?

Bailey: Nun, ich bin jetzt seit zehn Jahren Profi. Und es war erst das zweite Mal in meiner Karriere, dass ich in den Genuss einer Play-off-Serie gekommen bin. Das erste Mal war während der Covid-Saison 2020/21, als ich mit Iserlohn in den Pre-Play-offs gegen Berlin verloren haben. Somit war es jetzt meine erste Serie, die ich mit einem Team gewonnen habe. Das bedeutet mir wirklich sehr viel und ist ein tolles Gefühl.

