Mit Schwung aus der Krise: ERC Ingolstadt besiegt Wolfsburg mit 5:1

Der ERC Ingolstadt zeigt gegen die Grizzlys Wolfsburg eine kämpferisch und spielerisch überzeugende Leistung und gewinnt mit 5:1.

Nach drei Niederlagen hintereinander hat der ERC Ingolstadt wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Panther überzeugten im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg sowohl kämpferisch als auch spielerisch, gewannen verdient mit 5:1 (1:0; 1:1; 3:0) und verbesserten sich auf den zehnten Tabellenplatz der Deutschen Eishockey-Liga.

Die Panther, die auf Travis St. Denis, Casey Bailey und Jan Nijenhuis verzichten mussten, hatten die vergangenen drei Heimspiele und fünf der jüngsten sechs DEL-Partien verloren. Von Beginn an zeigten sie eine Reaktion auf die Negativserie, spielten couragiert und intensiv, hatten insgesamt mehr von der Partie. Philipp Krauß (3.) prüfte Grizzlys-Goalie Dustin Strahlmeier ebenso wie Mirko Höfflin (4.). Ein noch abgefälschter Schuss von Fabio Wagner rauschte knapp am Pfosten vorbei (9.). Obwohl der ERC mehr Spielanteile hatte, bot sich den Gästen die beste Chance der Anfangsphase, doch Jean-Christophe Beaudin traf freistehend den Puck nicht (5.). Nach einem schnellen Gegenangriff gingen die Panther schließlich in Führung. Charles Bertrand brachte die Scheibe Richtung Tor, Chris Wilkie konnte sie nicht kontrollieren und Wojciech Stachowiak staubte zum 1:0 ab (10.). Gehörig unter Druck gerieten die Panther, als hintereinander Andrew Rowe und Stachowiak auf die Strafbank mussten. Der ERC kämpfte, blockte Schüsse. Wenn eine Scheibe durchkam, war Michael Garteig zur Stelle. Gefordert war der Panther-Goalie auch, als Matthew White allein vor ihm auftauchte (16.).

ERC Ingolstadt schlägt direkt zurück

Die Führung nach 20 Minuten war verdient, aber gleich nach Wiederbeginn dahin. 17 Sekunden waren lediglich gespielt, als Andy Miele mit der Rückhand zum 1:1 traf (21.). Ein Rückschlag, den die Panther sofort wegsteckten. Nach dem Ausgleich spielte für einige Minuten nur der ERC, entwickelte eine Druckphase und kam zu Möglichkeiten. Krauß (23.) vergab eine, auch Bertrand verfehlte das Gehäuse knapp (25.). Ein Tor lag in der Luft und sollte auch fallen. Wolfsburg verlor kurzzeitig die Ordnung, Leon Hüttl lief durch die entstandene Lücke und schob durch Strahlmeiers Beine hindurch zum 2:1 ein (25.). Daniel Pietta hätte einen weiteren Treffer nachlegen können (26), dann nahm sich der ERC durch eine Strafe selbst das Momentum. Garteig musste in Unterzahl gegen Spencer Machacek parieren (28.), später verfehlte Beaudin knapp (30.). Auch Darren Archibald prüfte Garteig mit einem Schlagschuss (34.). Dass Wolfsburg zu den Topteams der Liga zählt und die Scheibe gekonnt laufen lassen kann, war immer wieder zu sehen. Zumal der ERC mehr Zeit in Unterzahl agieren musste als die Niedersachsen.

ERC Ingolstadt legt drei Tore nach

Bei fünf gegen fünf aber war der ERC die stärkere Mannschaft und erhöhte auf 3:1 (42.). Kevin Maginot zog ab, Wayne Simpson fälschte ab. Höfflin legte im nächsten Angriff beinahe den nächsten Treffer nach (42.). Die Ingolstädter blieben am Drücker, Strahlmeier musste gegen Patrik Virta eingreifen (45.). Nach einem Konter war Krauß dann durch und ließ dem Wolfsburger Goalie keine Chance – 4:1 (49.). Und das muntere Toreschießen ging weiter. Bertrands Pass vor das Tor fälschte Wolfsburgs John Ramage zum 5:1-Endstand ins eigene Netz ab (54.).

Am Freitag (19.30 Uhr) geht es für den ERC Ingolstadt mit dem Auswärtsspiel in Frankfurt weiter, ehe am Sonntag (15.15 Uhr) Tabellenführer Eisbären Berlin in Ingolstadt zu Gast ist.

ERC Ingolstadt Garteig – Hüttl, Bodie; Edwards, Maginot; Zitterbart, Wagner; Jobke – Simpson, Rowe, Krauß; Virta, Pietta, Henriquez; Bertrand, Stachowiak, Höfflin; Friedrich, Dunham, Schwaiger – Zuschauer 4003 – Tore 1:0 Stachowiak (10.), 1:1 Miele (21.), 2:1 Hüttl (25.), 3:1 Simpson (42.), 4:1 Krauß (49.), 5:1 Bertrand (54/PP.).