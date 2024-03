Panther-Physiotherapeut Florian Scheuerer: Der Mann mit den "magischen Händen"

Plus Der Physiotherapeut des ERC Ingolstadt, Florian Scheuerer, ist während den DEL-Play-offs im Dauereinsatz. Im Interview spricht er unter anderem über seine Vorbereitung für den Auswärtstrip nach Köln sowie das "Eisbeutel-Hockey".

Florian Scheuerer, die Play-offs im Eishockey werden auch gerne „Eisbeutel-Hockey“ genannt. Würden Sie das bestätigen?

Florian Scheuerer: Ja, auf jeden Fall! Bei uns kommen die Eisbeutel auch währen der „normalen“ Saison zum Einsatz – aber während den Play-offs noch deutlich mehr. Das liegt in erster Linie daran, dass es – im Vergleich zur Hauptrunde – nochmals wesentlich intensiver zur Sache geht.