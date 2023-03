„Wir sind wie eine große Familie“: ERCI-Goalie Michael Garteig im Interview

Plus Der ERC Ingolstadt kann mit einem Sieg gegen Düsseldorf ins Halbfinale einziehen. Michael Garteig spricht über die Serie, das Torhüterduell, besondere Momente seiner Karriere und seine Vertragsverlängerung.

Michael Garteig, für den ERC Ingolstadt steht binnen weniger Tage das fünfte Spiel (Freitag, 19.30 Uhr) gegen Düsseldorf an. Ist während der Play-offs der mentale oder physische Bereich anstrengender?

Michael Garteig: Ich denke, beides ist herausfordernd. Jeder Moment zählt, manchmal fühlt es sich wie eine Schachpartie an. Es geht sehr intensiv zu, aber das ist auch der Reiz an den Play-offs. Wir versuchen, sie zu genießen.

Ist für einen Torhüter die Vorbereitung auf die Spiele anders als in der Hauptrunde?

Garteig: Nein, da gibt es für mich keinen Unterschied, ich bereite mich immer gleich vor. Dabei spielt es keine Rolle, ob es die Vorbereitung, Hauptrunde oder Play-offs sind. Ich habe meine Gewohnheiten und will nichts verändern.

Aber Sie spielen in kurzer Zeit öfters gegen die gleichen Spieler. Schauen Sie sich deren Schussverhalten oder andere Dinge nicht genauer an?

Garteig: Das ist richtig, während einer Saison spielt man nicht öfters nacheinander gegen den gleichen Gegner. Natürlich wird etwa einen Blick auf das Powerplay oder das allgemeine Verhalten der anderen Mannschaft geworfen. Während einer Serie entwickelt sich ein Gefühl. Es bringt auch nichts, wenn man sich in der Vorbereitung mit Infos überfrachtet.

Es bleibt nicht viel Zeit zwischen den Spielen. Was machen Sie?

Garteig: Ausruhen, ausruhen. Wir spielen, sitzen im Bus, man muss sich so gut wie möglich erholen. Dann spielt man bereits wieder. Aber es sind die Play-offs. Dafür spielt man das ganze Jahr. Wir sind gut in Form und darauf vorbereitet.

Düsseldorf hat in Spiel vier nur 13 Mal auf das Tor geschossen. Ist die Defensive der Schlüssel, die Serie zu gewinnen?

Garteig: Diese Serie ist von beiden Seiten defensiv geführt, was auch zu erwarten war. Wir müssen auf uns schauen und unseren Spielplan einhalten. Bisher haben wir alle unseren Job gut gemacht.

Was muss der ERC verbessern?

Garteig: Wir haben jedes Spiel gut gespielt und hätten es immer verdient gehabt, zu gewinnen. Es gibt Gründe, warum wir mit 3:1 führen. Daher müssen wir nichts verändern. Ein paar „dreckige“ Tore würden uns aber sicher helfen.

Das Powerplay hat bisher nicht funktioniert …

Garteig: Das stimmt. Special Teams können ein entscheidender Faktor sein. Aber wir haben die Spieler und das Talent, weshalb ich keinen Grund sehe, warum wir im Powerplay nicht wieder erfolgreich sein sollten.

Als wichtig war schon vor Beginn das Duell der Torhüter zwischen Ihnen und Henrik Haukeland bezeichnet worden. Nur am Rande: Sie haben norwegische Wurzeln, weil Ihr Vater dort aufgewachsen ist, Haukeland ist Norweger. Was zeichnet ihn aus?

Garteig: Das stimmt. Ich glaube nicht, dass er das überhaupt weiß. Ich habe bereits in Finnland gegen ihn gespielt, jetzt wieder in Deutschland. Haukeland ist wirklich ein sehr guter Torhüter, ich habe viel Respekt für ihn. Das Team vor ihm spielt ein sehr solides System, was ihm sicher auch hilft. Er ist schnell, auch schnell unten und auch bei zweiten Gelegenheiten zur Stelle. Er ist ein Wettkämpfer, spielt hart und richtig gut. Wir müssen ihm aber das Leben ein bisschen schwerer machen, Leute vor ihm positionieren und ihn frustrieren. Er darf die Pucks nicht sehen, dann kann er sie nicht halten.

Auch Sie spielen sehr gute Play-offs. Sie dürften mit Ihren Leistungen zufrieden sein …

Garteig: Ja, aber mir geht es ums gewinnen. Solange wir das machen, bin ich zufrieden. Ich will natürlich gute Saves machen, wenn sie benötigt werden und meinen Job so gut erledigen, wie ich kann. Bestenfalls in jedem Spiel. Persönliche Statistiken und individuelle Auszeichnungen sind mir aber nicht wichtig. Ich will den Titel gewinnen, das wäre der Höhepunkt meiner Karriere.

Sie haben bei den Junioren und im College Titel gewonnen, 2019 in der ECHL mit Newfoundland. Hilft Ihnen diese Erfahrung jetzt?

Garteig: Alles, was ich in der Vergangenheit gelernt habe, kann ich jetzt in diese Spiele einbringen. Das wichtigste ist, auf der Welle zu reiten und einzelne Dinge nicht über- oder unterzubewerten. Man kann Spiele verlieren, muss aber den Kopf oben halten und Selbstvertrauen ausstrahlen.

Die Titel dürften großartige Erinnerungen sein?

Garteig: Ja, die besten. Es ist sehr schwierig, die Gefühle zu beschreiben. Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Der letzte Titel war so hart, so hart (Garteig wird lauter). Wir haben sehr viel Energie gegeben, mentale und physische. Spieler waren verletzt, wir hatten sehr viele Auf und Abs. Wenn es dann vorbei ist und man ganz oben steht, ist das wirklich ein unbeschreibliches Gefühl.

Was ist das wichtigste, einen Titellauf zu starten?

Garteig: Der erste Sieg (schmunzelt). Ich glaube, die erste Serie ist immer hart. Diese Erfahrung habe ich 2019 gemacht. Danach hatten wir das Gefühl, weit kommen zu können und es ist passiert.

Hat die Ingolstadt-Mannschaft die Möglichkeit, den ganzen Weg zu gehen?

Garteig: Ja. Wir haben eine spezielle Gruppe beisammen. Einige Spieler sind schon länger hier, andere sind neu dabei. Es hat von Anfang an zusammengepasst. Wir haben eine gute Balance, die Familien sind hier, die Jungs bringen ihre Kinder mit. Es fühlt sich an, als wäre die ganze Stadt eine große Familie. Das ist anders als in großen Metropolen wie München oder Berlin. Auch die Fans sind beeindruckend.

Das dürften auch Gründe dafür sein, Ihren Vertrag bis 2025 verlängert zu haben?

Garteig: Man sollte dahin gehen, wo man hin will. Das habe ich in meiner Karriere gelernt. Tim Regan hat mich vor meiner Rückkehr als Person und Spieler respektiert und wollte unbedingt, dass ich wieder in Ingolstadt spiele. Ich liebe es einfach hier.

Sie sind mit Ihrer Frau in Ingolstadt. War es auch wichtig, am gleichen Ort zu bleiben und nicht wieder weiterzuziehen?

Garteig: Das habe ich in meiner Karriere oft gemacht. Ich hatte in Nordamerika mehrere verschiedene Klubs, war dann in Finnland, Deutschland, wieder in Finnland. Ich hatte sieben Jahre lang Ein-Jahres-Verträge, wollte jetzt Stabilität in meinem Leben haben. Mir gefällt auch das Leben hier, bin viel mit meinem Hund unterwegs. Noch haben wir keine Kinder. Wenn sie hier zur Welt kommen, hätten sie ein gutes Zuhause.