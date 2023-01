FC Ingolstadt

vor 28 Min.

FC Ingolstadt spielt in Elversberg: Trainer Rehm fordert Steigerung

Gefordert: Nach der 1:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue ist der FC Ingolstadt in der 3. Liga auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht. Am Samstag gastieren die Schanzer bei Tabellenführer SV Elversberg.

Plus Nach dem Fehlstart gegen Aue ist der FC Ingolstadt in der 3. Liga bei Tabellenführer SV Elversberg zu Gast. Was Trainer Rüdiger Rehm von seiner Mannschaft fordert.

Von Benjamin Sigmund Artikel anhören Shape

Der Start des FC Ingolstadt in die Restsaison der 3. Liga am Montagabend ist missglückt. Mit einer 1:2-Niederlage gegen Erzgebirge Aue rutschten die Schanzer auf den fünften Tabellenplatz ab.

