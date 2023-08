FC Ingolstadt

21:00 Uhr

FC Ingolstadt: Vorsicht vor dem Aufsteiger Preußen Münster

Möchte von seiner Mannschaft am Dienstag in Münster eine weitere Steigerung sehen: FCI-Coach Michael Köllner. Foto: Roland Geier

Plus Nach dem überzeugenden 4:0-Erfolg im ersten Heimspiel gegen den Halleschen FC muss der FC Ingolstadt bereits am Dienstagabend bei Preußen Münster antreten. Was Trainer Michael Köllner von seiner Mannschaft für diese Begegnung besonders fordert.

Von Roland Geier

Mit dem 4:0-Erfolg gegen den Halleschen FC gelang dem FC Ingolstadt am Samstag im Audi-Sportpark der höchste Auftakt-Heimsieg in seiner Vereinsgeschichte. „Dennoch liegt noch viel Arbeit vor uns“, sagt FCI-Trainer Köllner, der diesen Erfolg „nicht überbewerten“ wollte: „ „Es war lediglich eine Steigerung zum Spiel gegen Erzgebirge Aue.“

Für die Schanzer geht es nun Schlag auf Schlag weiter. Am Dienstagabend (19 Uhr) sind sie beim Aufsteiger Preußen Münster zu Gast. Mit einen Sieg könnten sich die Oberbayern im vorderen Drittel der Tabelle einordnen. Doch Köllner ist von derartigen Träumereien weit entfernt. „Ich sehe zwar eine gute Entwicklung bei meiner Mannschaft. Dennoch sind noch viele Trainingseinheiten nötig, um voranzukommen.“ Die Nordrhein-Westfalen aus Münster starteten mit einem torlosen Remis gegen Dortmund II sowie einer deutlichen 0:4-Klatsche beim Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld ziemlich bescheiden. Doch die bisherigen Ergebnisse sagten für den Schanzer Coach nichts aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

