A-Klasse Neuburg: Strauchelndes Spitzentrio

Plus In der A-Klasse Neuburg kommen der SV Weichering, SV Straß und SV Bertoldsheim jeweils nur zu einem Remis. Verfolger SV Wagenhofen kann die Gunst der Stunde nutzen und besiegt die TSG Untermaxfeld II mit 1:0.

Keine Siege konnten an diesem Wochenende in der A-Klasse Neuburg die Spitzenteams des SV Weichering, SV Straß und SV Bertoldsheim feiern. Dagegen kam der SV Wagenhofen in seinem Heimspiel gegen die Zweitvertretung der TSG Untermaxfeld zu einem knappen 1:0-Erfolg. Die „Zweite“ des VfR Neuburg unterlag in Berg im Gau.

SV Sinning – SV Bertoldsheim 1:1: Den besseren Start erwischte der SVS und hatte bereits in der dritten Minute einen Pfostentreffer zu verzeichnen. In der 22. Minute erspielten sich die Bertoldsheimer eine Reihe an Großchancen. Sinning erholte sich jedoch schnell und konnte sich ebenfalls in der Folge Möglichkeiten erarbeiten. Die Führung fiel dann jedoch für Bertoldsheim in der 66. Minute durch Luca Weigl . In der 85. Minute erzielte die Heimmannschaft bei einem Konter den Ausgleich. Alexander Tyebo scheiterte zuerst noch am starken Bertoldsheimer Keeper. Gegen den Nachschuss von Torjäger Florian Pinter hatte er allerdings keine Chance. (ja)

SV Straß – SG Holzheim / Münster 1:1: Der SV Straß nahm von Beginn an das Heft in die Hand und dominierte das Geschehen. Die SG Holzheim / Münster spielte ebenfalls gut mit und stand vor allem sicher in der Defensive. Dieses Kräfteverhältnis blieb bis zum Halbzeitpfiff bestehen, sodass es torlos in die Kabinen ging. Auch im zweiten Durchgang begann der SVS druckvoll. Erst in der 81. Minute bekam die Heimelf dann einen Foulelfmeter zugesprochen. Semir Elezi verwandelte diesen sicher. In der Nachspielzeit folgte dann die Enttäuschung für die Grünhemden. Wieder entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß – dieses Mal aber für die Gäste! Manuel Kefer verwandelte diesen zum Endstand von 1:1. (db)

SV Wagenhofen – TSG Untermaxfeld II 1:0: In einer insgesamt schwachen Begegnung sicherte sich der heimische SVW mit einem knappen 1:0-Erfolg gegen die zweite Mannschaft der TSG Untermaxfeld einen weiteren Dreier. Die beste Chance für die TSG vergab Kevin Schillinger (44.), als die SVW-Defensive in höchster Not klären konnte. Das Match wurde auch in der zweiten Hälfte nicht viel besser. Das „Tor des Tages“ fiel in der 60. Minute: Max Neff überspielte die gegnerische Abwehr und passte in den Lauf von Sebastian Neff , der die Nerven behielt und zum 1:0 einschob. Der eingewechselte Elias Jary verpasste dann die Vorentscheidung. Allein auf das Tor zulaufend, scheiterte er an Gästekeeper Manuel Gramlich (68.). (hugo)

SC Feldkirchen – SV Weichering 2:2: Weichering hatte von Beginn an mehr Ballbesitz, konnte sich aber zunächst keine guten Chancen gegen die gut stehende Defensive des SC Feldkirchen erspielen. In der 14. Minute gelang dem SCF dann die Führung durch einen gut gespielten Konter, den Felix Meder vollendete. Dem Gast war der Nackenschlag in den nächsten Minuten durchaus anzumerken. Dennoch kam der SVW in der 19. Minute durch einen Freistoß aus dem linken Halbfeld zum 1:1-Ausgleich. Philipp König ließ dem Feldkirchner Keeper keine Chance. Nur kurz darauf schoss Feldkirchens Stürmer Marco Miglietta nur an den Pfosten.

In der 56. Minute war es dann wieder so weit: Erneut Medere schob nach einem Konter zum 2:1 ein. In den Schlussminuten gab der SV Weichering nochmals alles für den Ausgleichstreffer und wurde in der 71. Minute durch einen Foulelfmeter belohnt, welchen Simon Wäcker zum 2:2 verwandelte. (scf)

