7:2 in Rosenheim: Der nächste Gala-Auftritt des FC Ehekirchen

Nach dem 5:1-Erfolg im Hinspiel der Bayernliga-Relegation gegen 1860 Rosenheim kommt das Panknin/Schröttle-Team am Samstag im zweiten Match vor über 100 mitgereisten Fans zu einem 7:2-Sieg. In der zweiten Runde wartet nun Türkspor Augsburg.

Irgendwann während der zweiten Halbzeit hatte dann auch der Mann, der im Rosenheimer Stadion für die Anzeigetafel zuständig war, den Überblick verloren. Nachdem die Landesliga-Kicker des FC Ehekirchen einen Treffer nach dem anderen gegen die sich immer mehr aufgebenden Hausherren, die in der laufenden Saison in der Bayernliga Süd den siebzehnten und damit vorletzten Tabellenplatz belegt hatten, draufpackten, musste der 1860-Verantwortliche in Sachen „Aktuelles Ergebnis“ auf der Sportanlage mächtig arbeiten. „2:6“ prangerte es am Ende in dicken Lettern von der Stadiontafel – was allerdings nicht der Realität entsprach! Vielmehr musste sich der ehemalige langjährige Regionalligist aus Rosenheim sogar mit 2:7 geschlagen geben und letztlich sogar froh sein, dass das Resultat nicht zweistellig ausgefallen war.

Durch diesen erneuten Sieg (bereits das Hinspiel am Mittwoch hatte der FCE mit 5:1 gewonnen) haben die Ehekirchener die zweite und finale Runde in der Bayernliga-Relegation erreicht. Dort geht es nun gegen den Bayernligisten Türkspor Augsburg, der sich in seinem Duell gegen den SB Chiemgau Traunstein (2:0, 0:0) durchgesetzt hat. Die erste Partie steigt am Mittwoch (18.30 Uhr) n Augsburg, das Rückspiel am Samstag (16 Uhr) in Ehekirchen.

Ehekirchens Spielertrainer Simon Schröttle ist "zufrieden und glücklich"

„Wir haben vor dem Anpfiff unserer Mannschaft gesagt, dass diese Begegnung im ersten Durchgang entschieden wird – sei es in die eine oder andere Richtung. Daher wollten wir das Ding unbedingt von Anfang auf unsere Seite ziehen, damit wir die Hoffnungen der Rosenheimer frühzeitig im Keim ersticken und es nicht unnötig spannend wird“, resümierte ein „rundum zufriedener und glücklicher“ FCE-Spielertrainer Simon Schröttle. „Zufrieden, da wir erneut eine sehr gute und konzentrierte Leistung abgeliefert haben. Und glücklich, dass wir jetzt in der zweiten und entscheidenden Runde um den Aufstieg in die Bayernliga stehen.“

In der Tat ließ der Zweitplatzierte der Landesliga Südwest vor seinen über 100 mitgereisten Anhängern überhaupt keinen Zweifel daran aufkommen, wer sich in diesem Erstrunden-Aufeinandertreffen durchsetzen würde. Auch wenn die Einheimischen zunächst deutlich engagierter als noch im ersten Match am Mittwoch in Ehekirchen wirkten, konnten sie gerade zu Beginn nicht wirklich für Torgefahr sorgen. Die Hintermannschaft des FCE stand bombensicher – und vorne war es letztlich nur eine Frage der Zeit, bis 1860-Schlussmann David Daroczi zum ersten Mal hinter sich greifen musste. In der 28. Minute war es dann soweit: Nachdem Julian Hollinger von Rosenheims Tobias Mösl im Strafraum von den Beinen geholt wurde, entschied der ausgezeichnete Unparteiische Simon Schreiner sofort auf Elfmeter. Spielertrainer Michael Panknin behielt die Nerven und versenkte den Ball zur längst fälligen Führung.

Ehekirchen zieht Rosenheim noch vor der Pause den Stecker

Auch wenn das junge 1860-Team durchaus Moral zeigte und durch Torjäger Bojan Tanev nur 120 Sekunden später zum 1:1-Ausgleich kam, passierte bis zur Pause genau das, worauf Panknin im Vorfeld dieser Partie gehofft hatte: „Wir wollen unserem Gegner so früh wie möglich den Stecker ziehen.“ Verantwortlich dafür waren zwei Akteure, die den FCE zur neuen Saison in Richtung des Regionalliga-Absteigers VfB Eichstätt verlassen werden: Christoph Hollinger und Pascal Schittler! Hollingers erneuten Führungstreffer bereitete Schittler erstklassig vor (39.), ehe sich der Torschütze zum 2:1 nur sechs Minuten danach bei seinem Assist-Geber mit einem feinen Zuspiel bedankte – 3:1 (45.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war auch das allerletzte Fünkchen Hoffnung des TSV 1860 Rosenheim auf einen Verbleib in der Bayernliga erloschen.

Nicht zu halten: Ehekirchens Eugen Belousow (rechts) erzielt in dieser Szene den Treffer zum 5:1. Foto: Dirk Sing Foto: Dirk Sing

Wer nun gedacht hätte, der FC Ehekirchen würde im zweiten Durchgang angesichts des bevorstehenden Zweitrunden-Duells mit Türkspor Augsburg in den Schongang schalten, wurde schnell eines Besseren belehrt. Im Gegenteil, selbst fünf schnelle Wechsel direkt nach Wiederbeginn sorgten nicht etwa für einen Bruch im FCE-Spiel, sondern vielmehr für neuen Schwung! Erst erhöhte Pascal Schittler auf 4:1, indem er einen an ihm selbst verursachten Strafstoß im Nachschuss verwandelte (47.). Dann durfte sich auch Eugen Belousow nach einem Einwurf mit einem platzierten Abschuss ins lange Eck in die Torschützenliste eintragen (62.) – 5:1!

Ehekirchens Max Seitle setzt den Schlusspunkt

Nachdem zwischenzeitlich die tapferen, aber sichtlich überforderten Rosenheimer durch Michele Cosentinos 2:5 zumindest nochmals ein Lebenszeichen gesendet hatten, gehörten die letzten beiden erfolgreichen Aktionen abermals den Gästen: Michael Belousow mit einem platzierten Schuss unter die Querlatte (74.) sowie der eingewechselte Max Seitle, der einen vorangegangenen Lattenkracher von Jakob Schaller mit einer tollen Volleyabnahme spektakulär veredelte (81.), stellten den auch in dieser Höhe verdienten den 7:1-Endstand her, der durchaus auch zweistellig hätte ausfallen können.

Strahlen um die Wette nach dem Tor zum 7:2-Endstand: (Von links) Michael Belousow, Max Seitle und Maxi Schmidt. Foto: Dirk Sing Foto: Dirk Sing

„Wenn man sieht, dass Rosenheim in der Punktrunde gegen den FC Memmingen 1:1-Unentschieden gespielt hat, kann man sicherlich nicht von einer Laufkundschaft als Gegner sprechen“, meinte FCE-Coach Simon Schröttle, dem freilich auch bewusst ist, dass „die nun anstehende Aufgabe gegen Türksport Augsburg definitiv nicht leichter werden wird. Wir wollen auch dort mit einer hohen Intensität gegen den Ball agieren und unsere Nadelstiche setzen. Unsere zwölf erzielten Treffer gegen Rosenheim sind sicher schon mal eine sehr ordentliche Message an Augsburg.“

1860 Rosenheim: Daroczi, Tanev, Gratt, Cosentino, Polat (61. Hodzic), Merdan, Mustafic, Markulin, Mösl, Salkic, Löser (61. Löser).

FC Ehekirchen: Lenk, Ledl, Chr. Hollinger (46. M. Schmidt), Panknin (48. Avdic), Rutkowski (46. Schaller), Bösl, Schittler (54. Seitle), J. Hollinger, Schröttle (50. Labus), E. Belousow, M. Belousow.

Tore: 0:1 Panknin (28./Elfmeter), 1:1 Tanev (31.), 1:2 Chr. Hollinger (39.), 1:3 Schittler (45.), 1:4 Schittler (47.), 1:5 E. Belousow (62.), 2:5 Cosentino (66.), 2:6 M. Belousow (74.), 2:7 Seitle (81.). – Schiedsrichter: Simon Schreiner. – Zuschauer: 309.