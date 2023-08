Fußball-Bezirksliga Nord

1:0 gegen Gersthofen: Ein teuer erkaufter Sieg für den VfR Neuburg

Plus Beim 1:0-Erfolg gegen den TSV Gersthofen verliert der VfR Neuburg seinen Keeper Dominik Jozinovic mit Verdacht auf Achillessehnenriss. Torjäger als Ersatz-Keeper.

Es hätte aus Sicht des VfR Neuburg ein rundum gelungener Samstagnachmittag werden können. Erneut war der Fußball-Bezirksligist im Heimspiel gegen den TSV Gersthofen – wie schon in der Woche zuvor beim TSV Rain II (3:0) – ohne Gegentreffer geblieben. Zudem bedeutete der letztlich verdiente 1:0-Erfolg bereits den dritten „Dreier“ in Serie.

Doch zum Feiern war Cheftrainer Marco Küntzel nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Christian Tauscher überhaupt nicht zumute. Dies lag an einer Aktion, die sich in der 37. Minute im eigenen Strafraum abgespielt hatte. Nach einem hohen Ball fischte sich Dominik Jozinovic das Spielgerät aus der Luft, um dann ohne gegnerische Fremdeinwirkung postwendend zu Boden zu gehen. Was zunächst eher harmlos aussah, sollte sich kurz darauf als gravierend und niederschmetternd erweisen: Von zwei Teamkollegen gestützt, humpelte der VfR-Schlussmann in die Kabine, um dort auf den Notarzt zu warten. Die erste Diagnose: Verdacht auf Achillessehnenriss! Da mit Marcel Frohmajer (verletzt) und Robin Stamenkov (krank) die beiden etatmäßigen Ersatz-Keeper nicht zur Verfügung standen, musste plötzlich ein Akteur einspringen, der sich erst in der Sommerpause im „zarten“ Alter von 34 Jahren vom Torjäger zum Torhüter „umschulen“ ließ und bereits unmittelbar zuvor im A-Klassen-Match der „Zweiten“ gegen die TSG Untermaxfeld II das Neuburger Gehäuse gehütet hatte: Nils Lahn!

