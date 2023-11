Fußball-Bezirksliga Nord

vor 31 Min.

2:0 in Wertingen: Der VfR Neuburg gewinnt beim Tabellenführer

Plus Die erstarkten Lila-Weißen siegen zum Start in die Rückrunde bei Spitzenreiter TSV Wertingen mit 2:0. Sebastian Habermeyer erzielt beide Tore.

Von Michael Thiel Artikel anhören Shape

Die Siegesserie des TSV Wertingen ist gerissen und jene des VfR Neuburg geht weiter. Das erste Spiel der Bezirksliga-Nord-Rückrunde in der Saison 2023/24 hatte es in sich. Es war eine sehr umkämpfte Partie bei widrigen äußerlichen Bedingungen auf dem Wertinger Judenberg. Der Tabellenführer hatte große Chancen, doch ein Tor wollte für ihn nicht fallen. Die Gäste nutzten dies, waren effektiver und gewannen schließlich 2:0.

Bereits nach zwei Minuten eröffnete sich dem Spitzenreiter eine Topchance zur Führung. Marcel Mayr war nach einem langen Ball von Alexander Wiedemann durch, sein Schuss blieb jedoch am Neuburger Schlussmann Moritz Maiershofer hängen. Knappe zehn Minuten später ging der VfR mit seinem ersten Torschuss in Führung: Sebastian Habermeyer erhielt 18 Meter vor dem Tor in zentraler Position den Ball und traf platziert ins linke untere Eck.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen