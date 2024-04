Bezirksliga Nord: VfR-Trainer Marco Küntzel: „70 oder 80 Prozent reichen nicht“

Plus Fußball-Bezirksligist VfR Neuburg trifft am Sonntag auf den SV Holzkirchen.

Trotz den gegebenen Umständen spielt der VfR Neuburg eine gute Saison in der Bezirksliga Nord. Die Mannschaft von Trainer Marco Küntzel klagt zwar nun schon seit geraumer Zeit über personelle Probleme. Dennoch stehen die Lila-Weißen nach 24 Spieltagen auf dem vierten Tabellenplatz. Am Sonntag (15 Uhr) geht es zum abstiegsgefährdeten SV Holzkirchen, der fünf der letzten sechs Partien verloren hat.

Die Küntzel-Truppe konnte zuletzt gegen Gundelfingen II ein laut dem Trainer „unnötig spannendes“ 2:1 über die Zeit bringen. Das vermeintlich erlösende zweite Tor in der 90. Minute durch Mamadou Diallo konnten die Gäste sofort im Gegenzug wieder egalisieren und machten das Match dadurch in der Schlussphase noch einmal spannend. Zufrieden war Küntzel vor allem mit seiner Hintermannschaft, die bis zum Gegentreffer keine klare Chance zugelassen hatte.