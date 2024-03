Fußball-Bezirksliga Nord

Trainer des VfR Neuburg hadert: „So werden wir nicht viele Punkte holen“

Plus Trainer Marco Küntzel fordert eine Steigerung von seiner Mannschaft. Am Donnerstag trifft der VfR Neuburg bereits um 16.30 Uhr auf den TSV Meitingen. Warum die Terminierung für Unverständnis sorgt.

Von Benjamin Sigmund

Zu einer ungewöhnlichen Zeit trifft der VfR Neuburg in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Nord auf den TSV Meitingen. Die Partie am Donnerstag, also einem Werktag, wird bereits um 16.30 Uhr angepfiffen.

Marco Küntzel kann die Ansetzung jedenfalls nicht verstehen. „Das wird eine Herausforderung und für alle sehr hektisch. Nicht jeder wird es pünktlich zum Treffpunkt schaffen“, sagt der Trainer der Lilaweißen. Er habe den Termin zu spät registriert, sonst hätte er interveniert und auf eine Verlegung auf Samstag gedrängt. Am Osterwochenende war es früher ohnehin üblich, am Samstag und Montag einen Doppelspieltag auszutragen. Diesmal aber nicht. Zu einer späteren Uhrzeit kann das Spiel nicht angepfiffen werden, da es am Hauptplatz kein Flutlicht gibt. Aber, so der Coach weiter, „wir müssen es so annehmen und nicht jammern, der Gegner muss schließlich auch damit umgehen“.

