1:0 gegen Geisenfeld: Karlshuld gewinnt in „verrückter Liga"

Plus Der SV Karlshuld besiegt den FC Geisenfeld mit 1:0, hat dabei am Ende das Glück auf seiner Seite. Auch die Konkurrenz im Abstiegskampf siegt.

„Die Kreisklasse 2 Donau/Isar ist einfach eine verrückte Liga“, sagte Karlshulds Trainer Dominik Berchermeier fast schon ungläubig den Kopf schüttelnd, nachdem seine Mannschaft den FC Geisenfeld mit 1:0 besiegt hatte.

Hätten die Mösler die Partie verloren, wären für sie wohl die Lichter im Kampf um den Klassenerhalt schon frühzeitig ausgegangen. Denn die Spitzenmannschaften bezogen gegen die Kellerkinder durchweg deutliche Niederlagen. Da fegte Schlusslicht BC Uttenhofen den TSV Wolnzach mit 3:0 von der Wiese. Langenbruck deklassiert den TSV Lichtenau mit 5:0 und Schweitenkirchen schickte den Tabellenzeiten ST Scheyern mit 3:1 nach Hause. „Durch die Ausrutscher der Spitzenteams wird es jetzt verdammt spannend, da können wir heilfroh sein, dass wir den Dreier eingefahren haben“, war dem Karlshulder Coach mach dem Schlusspfiff die Erleichterung deutlich anzumerken.