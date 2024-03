Fußball-Donau/Isar

Karlshuld gewinnt, aber der Trainer schimpft

Plus Dominik Berchermeier ist mit dem Auftritt des SV Karlshuld beim 4:0 beim TSV Ingolstadt-Unsernherrn nicht zufrieden.

Von Roland Geier

Durch einen 4:0-Erfolg beim TSV Ingolstadt-Unsernherrn bleibt der SV Karlshuld in der A-Klasse 3 Donau/Isar auf Tuchfühlung zu einem Aufstiegsplatz. Doch so gruselig wie das Wetter mit böigem Wind, Hagel und Regenschauers war auch die Vorstellung der Grünhemden beim Tabellenvorletzten. „Das war von beiden Seiten C-Klassen-Niveau, darüber müssen wir Tacheles reden“, sagte Karlshulds Trainer Dominik Berchermeier angefressen nach dem Auftritt seiner Mannschaft. „Denen ist wohl der 14:1-Erfolg vom letzten Sonntag zu Kopf gestiegen, mit so einer Leistung werden wir gegen einen anderen Gegner nichts erben.“ Die Mösler, in der ersten Halbzeit mit dem böigen Wind im Rücken, versuchten es immer wieder mit langen Bällen und konnten so die Gastgeber nie richtig in Verlegenheit bringen. Diese droschen das Spielgerät einfach aus der Gefahrenzone. Zudem machten sich die Grünhemden durch Fehlpässe zuhauf das Leben selbst schwer. Für wirklich Gefahr sorgte nur einmal Tobias Walter, der die Kugel knapp am Pfosten vorbeischoss (21.), und Daniel Amrehn der mit einen Schlenzer Pech hatte. Auch nach dem Seitenwechsel tat sich lange nichts beim SVK, der Glück hatte, als die Gastgeber bei einem Konter die vermeintliche Führung erzielten (58.). Der Treffer wurde wegen Abseits annulliert. Im Gegenzug markierte der eingewechselte Jonas Schilling per Kopfball die SVK-Führung. Der ebenfalls zur Pause eingewechselte Robert Wagner markierte nach einem Torwartfehler (70.) das 2:0 (70.). Daniel Amrehn machte mit einen Doppelpack (73./88.) alles klar.

