Fußball

vor 48 Min.

A-Klasse Neuburg: Ein Team dominiert, zwei sind abgeschlagen

Plus In der A-Klasse Neuburg hat sich der SV Grasheim vom Rest abgesetzt. Auch am Tabellenende zeichnet sich ein deutliches Bild ab. Wer die Torjägerliste anführt und welche Vereine den Trainer gewechselt haben. Ein Rückblick.

Von Benjamin Sigmund

Etwas mehr als die Hälfte der Saison haben die Mannschaften der A-Klasse Neuburg absolviert. Wer ist die Überraschung, wer hat enttäuscht? Die Neuburger Rundschau blickt zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen