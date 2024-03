Fußball-Kreisklasse Neuburg

17:30 Uhr

Gleich ein „Knaller“ zum Auftakt für den FC Zell/Bruck

Plus In der Kreisklasse Neuburg gastiert der FC Zell/Bruck im „Kellerduell“ bei der punktgleichen SG Feldheim/Genderkingen. Was Trainer Patrick Schmidt dabei optimistisch stimmt.

Von Dirk Sing

Nachdem zehn der insgesamt 13 Kreisklasse-Mannschaften bereits am vergangenen Wochenende erstmals in diesem Jahr um Punkte kämpften, greift nun auch der FC Zell/Bruck ins Geschehen ein. Die Schützlinge von Trainer Patrick Schmidt überwinterten auf einem unbefriedigenden elften Tabellenplatz – punktgleich mit dem Zwölften, SG Feldheim/ Genderkingen, der aktuell auf dem Abstiegs-Relegationsrang liegt und mit dem es die Rot-Weißen gleich am Sonntag (15 Uhr) zu tun bekommen.

„Natürlich ist das für uns eine extrem wichtige Begegnung. Mit einem Sieg könnten wir einen großen Schritt in die richtige Richtung machen“, weiß Schmidt, der allerdings von einem etwaigen „Endspiel“ nichts wissen will: „Sowohl mit einem Sieg als auch einer Niederlage wäre definitiv noch keine Vorentscheidung gefallen. Dafür stehen im Anschluss schlichtweg noch zu viele Partien auf dem Programm, in denen sich noch einiges verändern kann.“ Aufgrund der dennoch vorhandenen Wichtigkeit und Brisanz dieses Kellerduells geht der FC-Übungsleiter auch von einem „echten Kampfspiel“ aus: „Beide Mannschaften wissen, um was es geht und werden daher um jeden Zentimeter auf dem Rasen kämpfen.“

