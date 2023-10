Fußball-Kreisklasse Neuburg

vor 59 Min.

Kreisklasse Neuburg: Bitteres Ende für den TSV Burgheim

Plus Im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg muss sich der TSV Burgheim beim BSV Berg im Gau durch ein Elfmeter-Tor in der letzten Minute geschlagen geben. Der FC Illdorf punktet im Kellerduell.

Artikel anhören Shape

In einer packenden Kreisklassen-Spitzenpartie kam der BSV Berg im Gau gegen den TSV Burgheim zu einem 4:3-Erfolg. Keinen Sieger gab es dagegen im Kellerduell zwischen dem FC Illdorf und der SG Feldheim.

SV Grasheim – FC Ehekirchen II 2:3: Gleich zu Beginn setzten die Gäste einen Freistoß über die Mauer an die Querlatte. Kurz darauf hatte dann auch Grasheim seine erste Chance. Doch Felix Nötzoldt schoss über das Gehäuse. Danach scheiterte Ehekirchen am Grasheimer Schlussmann Moritz Schumann . Im Anschluss fuhren die Hausherren einen Konter, der allerdings ebenfalls nichts Zählbares einbrachte. In der 21. Minute fiel schließlich die Grasheimer Führung: Andreas Gottschall bediente Marcus Stadler , der FCE-Keeper Michael Daferner umkurvte und zum 1:0 für die Mösler einschob. Ein weiterer Kopfball von Stadler ging drüber. Vor der Halbzeit scheiterte Ehekirchen erneut an Schumann , womit es mit einem Remis in die Pause ging.

Nach dem Wiederbeginn drückte Ehekirchen nach vorne und konnte den Ausgleich nach einer Ecke erzielen (49.). Die Heimelf zeigte sich jedoch alles andere als geschockt. Keine zwei Minuten später war es Michael Beck – zuvor herrlich bedient von Marco Kutscherauer – der den Ball zur erneuten Führung einschob. Nach einer knappen Stunde konnte Schumann den Ball nicht festhalten, sodass Louis Gschwender keine Mühe mehr hatte, um zum abermaligen Ausgleich abzustauben. Der agile Stadler hatte dann das 3:2 auf dem Fuß, konnte Daferner aber nicht überwinden. Die Gäste hingegen gingen besser mit ihren Möglichkeiten um und gingen durch einen schönen Volleyschuss von Andreas Steiner erstmals in Front (66.). Grasheim gab nicht auf und kämpfte bis zum Schluss, jedoch wollte der Ausgleich nicht fallen. In der Nachspielzeit flog ein Kopfball noch knapp über den Kasten. Am Ende stehen die Mösler erneut mit leeren Händen da und werden für ihren Aufwand nicht belohnt. (svg)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen