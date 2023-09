Kreisklasse Neuburg: Burgheims Marco Rechenauer schießt den FCE ab

Plus Der Angreifer des Kreisklassisten TSV Burgheim, Marco Rechenauer, erzielt beim 3:0-Sieg gegen Ehekirchens „Zweite“ alle drei Treffer. Im Spitzenspiel unterliegt die TSG Untermaxfeld bei der SG Münster-Holzheim mit 0:3.

Eine deutliche 0:3-Niederlage musste im Spitzenspiel der Kreisklasse Neuburg die TSG Untermaxfeld bei der SG Münster/Holzheim hinnehmen. Weiter auf dem Vormarsch ist der TSV Burgheim.

Aus Sicht der Gastgeber zeigte sich im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Drei Minuten waren gespielt, als Mirzada einen groben Abwehrfehler zum 0:3 nutzte (49.). Die einzige erwähnenswerte Aktion der Hausherren war ein Freistoß von Dominic Zach an den linken Pfosten (67.). Den Schlusspunkt setzte in der 72. Minute Belmin Habibovic: Er konnte unbedrängt aus sieben Metern einschieben. (scf)