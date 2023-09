Fußball-Kreisklasse Neuburg

Kreisklasse Neuburg: Der FC Illdorf fühlt sich „gut angekommen“

Plus Kreisklassen-Aufsteiger FC Illdorf empfängt bereits am Samstag die TSG Untermaxfeld.

Von Adrian Hauk

Nach zuletzt drei Spielzeiten in der A-Klasse Neuburg darf sich der FC Illdorf sich diesem Jahr wieder Kreisklassist nennen. Die Euphorie des Aufstieges wurde jedoch bereits in der Vorbereitung durch kleinere Verletzungsprobleme sowie durch das alljährliche Urlaubsproblem gedämmt. So spricht auch Trainer Alexander Gerbl von einer schwierigen Vorbereitungsphase.

„Im Grunde genommen gab es an unserer Vorbereitung vom Fußballerischen her wenig auszusetzen. Wir hatten jedoch – wie viele andere Mannschaften auch – ein paar Probleme mit Urlaubern. Man kann aber gerade in der Kreisklasse da keinem Akteur etwas vorwerfen. Leider hatten wir auch ein paar kranke und verletzte Spieler, die erst jetzt wieder fit geworden sind“, berichtet der FCI-Coach. Der Kader selbst hat sich bis auf einen Neuzugang auf der Torhüter-Position sowie einem Abgang kaum verändert. Dass man dennoch auch mit diesem Spielermaterial durchaus in der neuen Liga bestehen kann, zeigte sich an den ersten beiden Spieltagen.

