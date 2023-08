Kreisklasse Neuburg: Der SC Rohrenfels geht leer aus

Plus Der SC Rohrenfels muss sich am zweiten Spieltag der Kreisklasse Neuburg dem BSV Berg im Gau mit 0:2 geschlagen geben. Auch der FC Zell/Bruck kassiert bei seinem Saison-Debüt gegen Münster eine Niederlage.

Die TSG Untermaxfeld hat in der Kreisklasse Neuburg ihre „weiße Weste“ mit einem Sieg beim FC Ehekirchen II gewahrt. Dagegen setzte es für den SV Grasheim bereits die zweite Pleite.

Nach der Pause verhinderte SVG-Ersatzkeeper Moritz Schuhmann mit einer Glanztat einen höheren Rückstand. Die darauffolgende Ecke schloss Markus Schiele mit einem Schuss ins lange Eck dann doch zum 2:0 für Burgheim ab (52.). Die Partie musste dann für knapp 30 Minuten aufgrund eines Gewitters unterbrochen werden. Nach Wiederanpfiff erhöhte erneut Schiele mit einem Weitschuss auf 3:0 (54.). Michael Beck signalisierte in der 56. Minute ein Grasheimer Lebenszeichen, nachdem er – beginnend von der Außenlinie – bis in den Strafraum die ganze TSV-Abwehr austanzte und sehenswert ins lange Ecke abschloss. Danach erhöhte Burgheim durch Marco Rechenauer zum 4:1-Endstand (58.). (svg)