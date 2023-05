Kreisklasse Neuburg: Der SV Klingsmoos feiert den Aufstieg

Plus Die Mösler besiegen den SV Feldheim mit 6:2 und machen die Meisterschaft perfekt. Während auch der Relegationsplatz bereits vergeben ist, kommt Spannung in den Abstiegskampf.

Der Titel in der Kreisklasse Neuburg ist vergeben. Der SV Klingsmoos ist nach dem 6:2-Sieg gegen den SV Feldheim nicht mehr von der Spitze zu verdrängen und steht als Aufsteiger in die Kreisliga fest.