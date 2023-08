Fußball-Kreisklasse Neuburg

20:20 Uhr

Kreisklasse Neuburg: Der TSV Burgheim bleibt in den Startlöchern hängen

Plus Nach einer insgesamt wenig überzeugenden Vorstellung kassiert der TSV Burgheim in der Kreisklasse Neuburg gegen den SV Steingriff eine 1:3-Niederlage. Der SC Rohrenfels lässt es dagegen in Feldheim krachen.

Während Aufstiegsfavorit SG Münster/Holzheim in der Kreisklasse Neuburg seine Aufgabe gegen Grasheim souverän löste, musste sich der TSV Burgheim daheim geschlagen geben.

BSV Berg im Gau – DJK Langenmosen 2:1: Im Eröffnungsspiel der Kreisklasse Neuburg setzten sich die Gastgeber am Ende durch einen späten Treffer ihres Spielertrainers Martin Froncek in der 86. Spielminute. Vor rund 450 Zuschauern brachte Manuel Sojer die Hausherren in der 13. Minute in Führung, ehe Michael Baierl der 1:1-Ausgleich für den Kreisliga-Absteiger gelang (54.). Beide Teams drängten im Anschluss auf den „Dreier“, der letztlich in Berg im Gau blieb. (AZ)

TSV Burgheim – SV Steingriff 1:3: Im Heimspiel gegen Steingriff erlebten die TSV’ler eine erste Hälfte zum Vergessen. Obwohl die Gäste nach wenigen Minuten bereits einen berechtigten Foulelfmeter verschossen, kam Burgheim nicht ins Spiel. Steingriff kam mit einfachen Mitteln immer wieder gefährlich vor das Burgheimer Gehäuse. Es war nur den ungenauen Abschlüssen zu verdanken, dass es zur Pause lediglich 1:0 für den SVS stand. Torschütze war Tobias Wintermayr (25.). Zwischendurch verschoss Luca Manhart zu allem Überfluss einen ebenfalls berechtigten Foulelfmeter und Deniz Yilmaz jagte auch noch den Nachschuss drüber.

Nachdem in der zweiten Hälfte zunächst Hoffnung aufkeimte, als Marco Rechenauer mit einem herrlichen Schuss das 1:1 erzielte (48.), wurde diese kurze Zeit später wieder zunichte gemacht! Torhüter Behlau verursachte den zweiten Foulelfmeter und sah dafür auch noch die Ampelkarte. Tobias Wintermayr verwandelte sicher und schnürte den Doppelpack zum 2:1 (55.). Nach einem kapitalen Abwehrschnitzer erzielte Dominik Hundemer noch das 1:3 (80.). Damit sorgte er für die Entscheidung und den verdienten Steingriffer Auswärtssieg. (stad)

