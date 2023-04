FC Rennertshofen gewinnt, Joshofen-Bergheim spielt Remis

Plus Die SpVgg Joshofen-Bergheim und der SSV Alsmoos-Petersdorf trennen sich 1:1. Der FC Rennertshofen gewinnt in Adelzhausen, die DJK Langenmosen liefert ein Spektakel.

Nach zuletzt zwei Kantersiegen musste sich die SpVgg Joshofen-Bergheim in der Kreisliga Ost diesmal mit einem Punkt begnügen. Der FC Rennertshofen siegte beim BC Adelzhausen mit 1:0.